Şeful FIFA a mers în vestiarul Iranului imediat după meciul cu Noua Zeelendă (2-2), de la CM 2026. Infantino: "Înțeleg prin ce treceți"

Președintele FIFA, Gianni Infantino. Foto: Getty Images

Iran a debutat cu un egal, marţi, la Cupa Mondială 2026 (2-2 cu Noua Zeelendă), într-un meci jucat la Los Angeles. În contextul războiului din Orientul Mijlociu, naţionala Iranului acuză că este dezavantajată de organizatori la turneul final din America. Echipa este cazată în Mexic, dar partidele din grupă le dispută în SUA. Iranienii au susţinut, după meciul cu Noua Zeelandă, că americanii le-au cerut să părăsească imediat ţara. Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a încercat să mai linştească spiritele şi i-a vizitat pe iranieni în vestiar, notează MSN.

Infantino a sperat să detensioneze atmosfera și să ofere susținere morală lotului iranian, care joacă sub o presiune politică și a imigrației cum nu s-a mai întâmplat niciodată.

În vestiar, Infantino a lăudat curajul și rezistența Iranului. El a aplaudat capacitatea lor de a depăși obstacolele din afara terenului, spunând că spiritul de luptă i-a unit pe fani și a demonstrat că fotbalul poate dărâma chiar și cele mai dure bariere sociale și politice. Cu toate acestea, a recunoscut că restricțiile privind imigrația pun la îndoială corectitudinea turneului.

"Înţeleg prin ce treceţi, dar voi sunteţi puternici şi aţi transmis un mesaj de unitate lumii întregi. Vă mulţumesc! Dacă antrenorul vostru are nevoie de un atacant, puteţi conta pe mine la meciul următor", a glumit Gianni Infantino cu iranienii, în vestiar, după meciul acestora cu Noua Zeelandă, de la CM 2026.

Americanii au obligat Iranul să părăsească SUA

Selecţionerul Iranului, Amir Ghalenoei, i-a criticat, la conferinţa de presă, pe organizatorii Cupei Mondiale 2026 din Statele Unite, susţinând că autorităţile i-au obligat să părăsească ţara "imediat" după meciul cu Noua Zeelandă, în loc să le permită să stea o noapte suplimentară la Los Angeles pentru a se odihni.

"Nu ştiu de ce ne obligă să ne întoarcem (la Tijuana, unde naţionala iraniană este cazată pe durata CM 2026 - n.red). Este foarte ciudat că alţii iau deciziile în locul nostru", a declarat Ghalenoei la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului încheiat la egalitate, 2-2, cu Noua Zeelandă (scor 2-2), pe stadionul din Los Angeles.

Potrivit selecţionerului iranian, echipa a avut permisiunea să stea o noapte suplimentară la Los Angeles pentru a se odihni şi a se întoarce în Mexic a doua zi dimineaţă. "Cu toate acestea, nu ni s-a permis acest lucru", a afirmat el.

În opinia lui Ghalenoei, acest lucru reprezintă un obstacol pentru delegaţia iraniană, care trebuie să se recupereze după efortul de pus în acest meci.

Selecţionerul a adăugat că nu cunoaşte motivele acestui refuz şi şi-a descris delegaţia drept "cea mai oprimată" dintre toate participantele la Cupa Mondială, după ce a fost forţată să se îmbarce într-un avion imediat duipă meci, o situaţie care o diferenţiază de celelalte echipe din competiţie.