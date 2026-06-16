Americanii au obligat Iranul să părăsească SUA imediat după meciul cu Noua Zeelendă (2-2), de la CM 2026. "Suntem cei mai oprimaţi"

Naţionala Iranului la CM 2026. Sursa foto: Hepta

Selecţionerul Iranului, Amir Ghalenoei, i-a criticat luni pe organizatorii Cupei Mondiale 2026 din Statele Unite, susţinând că autorităţile i-au obligat să părăsească ţara "imediat" după meciul cu Noua Zeelandă, în loc să le permită să stea o noapte suplimentară la Los Angeles pentru a se odihni, notează Agerpres.

"Nu ştiu de ce ne obligă să ne întoarcem (la Tijuana, unde naţionala iraniană este cazată pe durata CM 2026 - n.red). Este foarte ciudat că alţii iau deciziile în locul nostru", a declarat Ghalenoei la conferinţa de presă pe care a susţinut-o la finalul meciului încheiat la egalitate, 2-2, cu Noua Zeelandă (scor 2-2), pe stadionul din Los Angeles.

Potrivit selecţionerului iranian, echipa a avut permisiunea să stea o noapte suplimentară la Los Angeles pentru a se odihni şi a se întoarce în Mexic a doua zi dimineaţă. "Cu toate acestea, nu ni s-a permis acest lucru", a afirmat el.

În opinia lui Ghalenoei, acest lucru reprezintă un obstacol pentru delegaţia iraniană, care trebuie să se recupereze după efortul de pus în acest meci.

Selecţionerul a adăugat că nu cunoaşte motivele acestui refuz şi şi-a descris delegaţia drept "cea mai oprimată" dintre toate participantele la Cupa Mondială, după ce a fost forţată să se îmbarce într-un avion imediat duipă meci, o situaţie care o diferenţiază de celelalte echipe din competiţie.

Au mulţumit pentru atmosferă

Ghalenoei a ţinut totuşi să-şi exprime recunoştinţa pentru atmosfera creată pe stadion. "Au fost mulţi iranieni, cu diferite afilieri politice. Ne-au încurajat din toată inima şi cred că aceasta este o victorie pentru toată lumea", a spus el.

Selecţionata Iranului a aterizat duminică la Los Angeles pentru debutul său la Cupa Mondială pe pământ american, pe fondul tensiunilor geopolitice dintre guvernele de la Washington şi Teheran.

Sosirea echipei persane a coincis cu anunţul preşedintelui american Donald Trump privind semnarea unui acord cu Iranul pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz dupa mai bine de trei luni de conflict.