Franța eliberează milioane de țânțari în orașe. Planul care ar putea opri răspândirea unor boli periculoase

Franța eliberează milioane de țânțari în orașe. Foto: Getty Images

Franța testează o metodă neobișnuită pentru a combate unul dintre cei mai problematici dăunători din Europa: crește milioane de țânțari-tigru și îi eliberează apoi în natură.

În sudul țării, la Montpellier, compania Terratis produce în prezent aproximativ 1,5 milioane de țânțari-tigru masculi sterilizați în fiecare săptămână. Aceștia sunt eliberați în cartiere urbane unde populația se confruntă tot mai des cu invazia acestei specii, cunoscută pentru transmiterea unor boli precum febra Dengue , febra Zika și Chikungunya, scrie Euronews.

Metoda folosită este cunoscută în comunitatea științifică drept „tehnica insectelor sterile”. Practic, masculii - care nu înțeapă - sunt separați și expuși la raze X, care le sterilizează sperma. Odată eliberați, aceștia se împerechează cu femelele din sălbăticie, însă fără să poată produce urmași. În timp, acest proces reduce treptat populația de țânțari.

Reprezentanții Terratis spun că metoda nu implică modificări genetice, nu folosește substanțe chimice și este considerată prietenoasă cu mediul.

În imagini filmate la centrul din Montpellier se pot vedea containere uriașe pline cu țânțari, tăvi cu larve și tehnicieni care pregătesc loturile pentru eliberare. În cartierul Malbosc din oraș, mii de astfel de insecte sterile sunt deja eliberate constant, în puncte stabilite de echipele de teren.

Cercetătorii spun că interesul pentru această tehnologie crește rapid la nivel mondial, iar zeci de proiecte similare sunt deja în desfășurare în mai multe țări. Franța este însă printre primele state care duc această tehnică din faza de laborator la o implementare comercială, la scară mare.

Compania vrea acum să accelereze producția și își propune ca în următorii doi ani să ajungă la 40 de milioane de masculi sterili produși săptămânal.

Susținătorii proiectului speră că această soluție ar putea deveni o armă eficientă pe termen lung împotriva unei insecte care, în multe zone din Europa, a devenit nu doar o sursă de disconfort, ci și o problemă serioasă de sănătate publică.