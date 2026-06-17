„Un Frexit deghizat”. Alarmă în UE după ce Jordan Bardella a amenințat că va înjumătăți contribuția franceză la bugetul european

2 minute de citit Publicat la 11:35 17 Iun 2026 Modificat la 11:35 17 Iun 2026

Comentariile lui Bardella au alarmat Europa și i-au făcut pe moderații europeni să denunțe ceea ce numesc un „Frexit deghizat”. Foto: Profimedia Images

Germania apasă accelerația și îi îndeamnă pe ceilalți membri UE să ajungă la un acord rapid pentru noul buget multi-anual al blocului, după ce liderul extremei drepte franceze, favorit să devină președintele Franței, din 2027, a amenințat cu înjumătățirea contribuției franceze la buget.

Președintele formațiunii extremiste RN, posibil candidat din partea acesteia la prezidențialele din 2027, s-a angajat să atace bugetul Uniunii Europene și formula actuală de funcționare a blocului, dacă ajunge la putere. Declarația a fost făcută în cadrul unui interviu acordat publicației Politico.

Comentariile lui Bardella vin în contextul în care țările UE se află în mijlocul unui proces dur de negociere pentru viitorul buget multianual al blocului (pentru perioada 2028-2034).

Mai mulți politicieni și oficiali centriști din Europa au fost alarmați de poziționarea anti-europeană dură a lui Bardella – șefa Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de exemplu, a avertizat cu privire la „ambițiile separatiste” ale extremiștilor francezi, imediat după interviu.

În timpul unei reuniuni a miniștrilor UE, în Luxemburg, ministrul german pentru Europa, Gunther Krichbaum, a făcut apel la ceilalți parteneri europeni să grăbească procesul și să treacă un buget rapid pentru a evita un blocaj în 2027, dacă extremiștii francezi câștigă alegerile.

„Bardella a spus că intenționează să înjumătățească contribuția Franței la Uniunea Europeană. Vedem ce vor acești populiști de dreapta să obțină – vor să distrugă Uniunea Europeană, iar asta înseamnă că suntem sub presiune și trebuie să găsim un compromis până la sfârșitul acestui an”, a spus Krichbaum, membru în guvernul cancelarului Friedrich Merz și în partidul CDU.

Liderul extremei drepte franceze a criticat calendarul de adoptare a bugetului, numindu-l „profund anti-democratic”.

Europa reacționează

Comentariile lui Bardella au alarmat Europa și i-au făcut pe moderații europeni să denunțe ceea ce numesc un „Frexit deghizat”.

„Frexit-ul s-a întors, dar e ascuns pe jumătate”, a declarat Nathalie Loiseau, europarlamentară din partea grupului Renew, una dintre cele mai importante aliate ale lui Edouard Philippe, unul dintre contracandidații centriști ai lui Bardella.

La puțin timp după interviul de luni, șefa BCE, Christine Lagarde, a comentat declarațiile lui Bardella.

„Când faci parte dintr-un club fundamental precum acesta, trebuie să respecți regulile. Nu poți pur și simplu să vii și să spui «O să răstorn mesele, o să schimb tot».

Trebuie să existe dialog, acultare și trebuie găsită calea de mijloc, trebuie respectată foaia de parcurs inițială”, a spus ea.

Lagarde a negat, în același interviu, că ar avea ambiții prezidențiale. S-a speculat despre posibilitatea candidaturii sale îndelung, la Frankfurt.

„O să fiu foarte atentă la propunerile tuturor partidelor, la toate programele, iar dacă voi observa că există o amenințare la adresa ancorării europene a Franței – din partea neînțelegerilor, ambițiilor separatiste, voi vorbi”.