Patronii români acuză că decizia Consiliului Concurenţei în cazul ROBOR riscă să producă "daune profunde şi iremediabile economiei"

Consiliul Concurenţei a sancţionat zece bănci, cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurenţă. Sursa foto: Getty Images

Decizia Consiliului Concurenţei de sancţionare a băncilor din România în privinţa ROBOR este agresivă şi populist poziţionată, iar în contextul unor evidente diferenţe de opinie interinstituţionale riscă să producă daune profunde şi iremediabile economiei româneşti, avertizează Confederaţia Patronală Concordia, notează Agerpres.

Reprezentanţii Concordia atrag atenţia asupra unui precedent periculos, respectiv că a sancţiona o conduită desfăşurată într-un cadru reglementat şi validat anterior de aceeaşi autoritate înseamnă că regulile jocului se pot schimba în timpul jocului, fapt care pune în pericol orice iniţiativă privată şi creează un mediu de nesiguranţă oricărei afaceri.

"(...) decizia Consiliului Concurenţei privind ROBOR, agresiv şi populist poziţionată, (...) riscă să producă daune profunde şi iremediabile economiei româneşti. În acest sens, cea mai puternică organizaţie de business din România îşi exprimă îngrijorarea în raport cu reacţiile Consiliului Concurenţei faţă de sistemul bancar, principalul canal de finanţare a economiei locale", se arată într-un comunicat de presă al organizaţiei patronale.

Patronatele acuză un paradox

În acelaşi timp, patronatele susţin că este "de neînţeles cum Consiliul Concurenţei afirmă simultan că nu a identificat un cartel, dar că ROBOR a fost manipulat".

"Dincolo de acest precedent, este de neînţeles cum Consiliul Concurenţei afirmă simultan că nu a identificat un cartel, dar că ROBOR a fost manipulat. Reamintim că, în acest moment, rata inflaţiei în România este de aproape 11%, în timp ce ROBOR se situează la aproximativ 6%, cu mult sub inflaţie.

Acuzele formulate ignoră fundamental logica economică şi contextul macroeconomic: România înregistrează cea mai mare rată a inflaţiei din UE şi cele mai severe deficite gemene (fiscal şi de cont curent) din regiune. Băncile sunt canalul de finanţare a economiei. Delegitimarea publică a sistemului bancar loveşte direct în capacitatea statului de a se finanţa, în costul creditului pentru companii şi populaţie şi în credibilitatea României faţă de investitori, agenţii de rating şi parteneri externi. Nicio companie, niciun loc de muncă şi nici statul însuşi nu au de câştigat dintr-un sistem bancar defensiv şi subminat de incertitudine", se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, scăderea costului finanţării nu se obţine prin populism financiar şi nici prin sancţiuni administrative care ignoră realitatea economică, ci prin disciplină fiscală, predictibilitate şi dialog real între autorităţi, mediul de afaceri şi sistemul financiar.

"Înainte ca faptele să fie clarificate definitiv de instanţele juridice, mesajele publice care induc ideea unei vinovăţii certe riscă să creeze presiune publică şi aşteptări nerealiste. Solicităm autorităţilor relevante să dea dovadă de responsabilitate şi să transmită mesaje publice care să limiteze iniţiative populiste, care pot duce la confuzie şi chiar pierderi financiare în rândul populaţiei. România are nevoie urgentă de consolidare fiscală, investiţii şi finanţare externă. Nu îşi permite ca propriile autorităţi să submineze încrederea în sistemul bancar. Facem apel la toate autorităţile relevante să prioritizeze dialogul constructiv şi să restabilească încrederea în economia românească", notează patronatele.

Confederaţia Patronală Concordia reprezintă 20 dintre cele mai importante sectoare ale economiei româneşti şi este un partener de dialog social, reprezentativ la nivel naţional. Cu o contribuţie de 30% din PIB şi aproape jumătate de milion de angajaţi în peste 4.200 de companii mari şi mici, cu capital românesc şi străin, Concordia este singura organizaţie din România membră BusinessEurope, Organizaţia Internaţională a Angajatorilor (IOE) şi Business at OECD (BIAC).

Consiliul Concurenţei a amendat 10 bănci

Consiliul Concurenţei a sancţionat zece bănci, cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurenţă, respectiv Legea concurenţei şi Tratatul privind Funcţionarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Cea mai mare amendă, de 875,74 milioane lei, a fost aplicată Băncii Transilvania S.A., la care se adaugă o sancţiune de 85,03 milioane lei pentru fapta realizată de OTP Bank România S.A.

Cuantumul amenzilor continuă cu Banca Comercială Română (577,36 milioane lei), Raiffeisen Bank România (442,49 milioane lei), UniCredit Bank (431,03 milioane lei), BRD-Groupe Societe Generale (412,47 milioane lei), ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucureşti (405,91 milioane lei), CEC Bank (332,98 milioane lei), Exim Banca Românească (96,49 milioane lei), Libra Internet Bank (45,86 milioane lei) şi Banca Comercială Intesa Sanpaolo România (28,1 milioane lei).