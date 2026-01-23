Cea mai accesibilă staţiune de schi din Europa în 2026 e lângă țara noastră: Mulți români aleg pârtiile de acolo. Cât costă un ski pass

Staţiunea de schi Bansko din Bulgaria. Sursa foto: Getty Images

Staţiunea Bansko din Bulgaria a fost desemnată cea mai accesibilă destinaţie de schi din Europa, conform celui mai recent indice EasyJet, care evaluează costurile, inclusiv abonamentele ski-pass, închirierea echipamentelor, cazarea, transportul şi chiar berea, informează Novinite, potrivit Agerpres.

Aflată la doar două ore de Sofia, staţiunea de la poalele munţilor Pirin oferă bilete de o zi la schi care costă aproximativ 57 euro, închirierea echipamentelor pentru aproximativ 17 euro, cazare low-cost la aproximativ 51 euro şi bere la doar 1,14 euro.

Bulgaria mai are un loc în top trei cele mai accesibile destinaţii de schi din Europa cu staţiunea Borovets, cea mai veche din Bulgaria, aflată în munţii Rila. Are 58 de kilometri de pârtii. Între cele două destinaţii de schi din Bulgaria, pe locul doi se află staţiunea Białka Tatrzanska din Polonia, cunoscută pentru accesibilitate şi atmosfera relaxată, fiind atractivă pentru familii, schiori începători şi grupuri.

Alte destinaţii accesibile de schi din Europa sunt Bardonecchia (Italia), Pals-Arinsal (Andorra), Sauze d'Oulx (Italia), Les Deux Alpes şi Morzine (Franţa).

Cât costă un ski pass la Bansko pe mai multe zile, în sezonul de iarnă 2025-2026

Iată lista de prețuri pentru abonamente ski pass valabile mai multe zile, în Bansko, în sezonul de schi 2025-2026:

2 zile – €115 / BGN 224,92

3 zile – €172 / BGN 336,40

4 zile – €228 / BGN 445,93

5 zile – €285 / BGN 557,41

6 zile – €341 / BGN 666,94

9 zile – €508 / BGN 993,56