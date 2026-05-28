Politico: Pentagonul pregătește terenul pentru o invazie în Cuba. Mai este nevoie doar de semnalul lui Donald Trump

„Cuba se află în mare pericol. A avea un stat eșuat la 90 de mile de țărmurile noastre reprezintă o amenințare la adresa securității naționale a Statelor Unite”, a declarat miercuri secretarul de stat Marco Rubio, la o ședință plenară de cabinet.

Armada din regiune este puțin mai mică decât era în ianuarie, când SUA l-au capturat pe Maduro. Însă grupul de atac al portavionului USS Nimitz a intrat în Caraibe în mai, împreună cu mai multe distrugătoare cu rachete ghidate și crucișătoare care pot lansa rachete de precizie asupra țintelor de pe uscat.

O serie de drone americane avansate și aeronave de supraveghere au înconjurat, de asemenea, Cuba timp de luni de zile, potrivit site-urilor de urmărire a zborurilor. Navele amfibii și escortele USS Kearsarge, care transportă 2.500 de pușcași marini, se află în largul coastei Virginiei, pregătindu-se pentru o nouă desfășurare și ar putea înlocui unele nave care se întorc acasă.

Creșterea numărului de trupe oferă o varietate de opțiuni militare, deși Pentagonul ar avea nevoie de trupe suplimentare pentru o invazie terestră masivă.

Portavionul Nimitz a ajuns în regiune în aceeași zi în care SUA l-au pus sub acuzare pe fostul președinte Raul Castro, ceea ce părea a fi o demonstrație publică de forță.

„Nimitz este probabil acolo în principal pentru intimidare, deși ar putea fi folosit într-o operațiune militară, dacă este necesar”, a declarat Mark Cancian, fost oficial al Pentagonului și acum analist senior la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale.

Nava, împreună cu avioanele de vânătoare cu baza în Florida și Puerto Rico, ar juca probabil un rol în orice acțiune militară din Cuba, a spus el.

„Atacuri aeriene sunt posibile pentru a le distruge apărarea antiaeriană și a permite operațiuni aeriene mai ample sau, poate, pentru a le distruge conducerea, cu ideea de a stabili o relație precum cea pe care o avem cu Venezuela. Raul Castro ar fi prima lor țintă”, a adăugat Cancian.

Însă administrația se confruntă cu un termen limită pentru a acționa. Multe dintre cele mai mari nave de război desfășurate în vară se apropie de 10 luni pe mare, mult peste cele șase până la șapte luni obișnuite. Acest lucru i-a făcut pe oficialii Apărării să se îngrijoreze de suprasolicitarea echipajelor și sporește presiunea asupra unei forțe navale care, de asemenea, efectuează o blocadă a navelor iraniene în Golful Persic.

Casa Albă a trimis întrebări Pentagonului. Marina a refuzat să comenteze cu privire la desfășurările actuale. Comandamentul Sudic al Forțelor Navale nu a răspuns la o solicitare de comentarii.

„Aceste desfășurări lungi consecutive se vor aduna în timp”, a declarat un oficial din domeniul apărării, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis despre operațiunile militare.

„Menținerea lor acolo atât de mult timp creează mai multe probleme pe termen lung când vine vorba de recondiționarea și repararea acelor nave odată ce se întorc acasă”, a subliniat el.

Misiunile prelungite vin în urma desfășurării record de 11 luni a portavionului USS Gerald R. Ford, care s-a încheiat luna aceasta după ce a navigat din Europa spre Caraibe pentru operațiunea Maduro și apoi spre Orientul Mijlociu pentru războiul din Iran.

Nava Nimitz este, de asemenea, extinsă în ceea ce se aștepta a fi ultima sa desfășurare într-o carieră de 50 de ani. Inițial, urma să navigheze spre Norfolk, Virginia, pentru a i se demonta motoarele nucleare, dar Marina a decis să-i prelungească durata de viață până în 2027.

Navele amfibii USS Iwo Jima și USS Fort Lauderdale au rămas și ele din vară, deși Corpul Pușcașilor Marini a anunțat miercuri că se vor întoarce în Norfolk săptămâna viitoare.

Însă desfășurările lungi își pun amprenta asupra echipajelor și a pușcașilor marini, care planificaseră o rotație normală și au trecut acum câteva luni de la întoarcerea inițială programată acasă.

„Nu te înrolezi pentru o perioadă ușoară, știi că orice desfășurare va fi incertă”, a spus Joe Plenzler, ofițer în rezervă al Corpului Pușcașilor Marini.

„Dar prelungirea desfășurărilor de acest gen, atunci când pare cu adevărat nelimitată, începe să aibă un impact negativ asupra retenției. Cu cât mai mari sunt șansele să-mi conving familia să se înroleze din nou și să rămână la serviciu?”, spune eil.