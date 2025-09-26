Încă o companie uriașă concediază oamenii care nu se pot adapta inteligenței artificiale. 11.000 au rămas deja fără job

La finalul lunii august, compania avea 779.000 de angajați, față de 791.000 în urmă cu trei luni. Foto: Getty Images

Gigantul de consultanță IT Accenture a anunțat un amplu program de restructurare în valoare de 865 milioane de dolari, care presupune reducerea numărului de angajați și recalificarea masivă a forței de muncă pentru a răspunde cerințelor generate de expansiunea inteligenței artificiale. Compania a confirmat că peste 11.000 de posturi au fost deja eliminate în ultimele trei luni și a avertizat că procesul va continua pentru cei care nu se pot adapta la noile competențe cerute.

„Într-un interval scurt de timp, renunțăm la acei oameni pentru care recalificarea, pe baza experienței noastre, nu este o opțiune viabilă pentru competențele de care avem nevoie”, a declarat Julie Sweet, directorul executiv al Accenture, într-o conferință telefonică cu analiștii, citați de Financial Times.

La finalul lunii august, compania avea 779.000 de angajați, față de 791.000 în urmă cu trei luni, iar valul de disponibilizări va continua până la sfârșitul lui noiembrie. În ultimul trimestru, costurile cu plățile compensatorii și alte cheltuieli asociate restructurării s-au ridicat la 615 milioane de dolari, iar compania estimează încă 250 de milioane de dolari în următoarea perioadă.

Obiectiv: marje de profit mai mari în ciuda pieței dificile

Reducerea costurilor îi permite Accenture să mențină promisiunea de a crește marjele de profit operațional cu cel puțin 0,1 puncte procentuale pe an, chiar și într-un context în care cererea pentru servicii de consultanță pe termen scurt rămâne slabă. Companiile continuă să investească în transformări digitale de amploare, dar proiectele punctuale, mai mici, au fost reduse semnificativ.

Pentru anul fiscal încheiat în august, veniturile Accenture au urcat cu 7%, ajungând la 69,7 miliarde de dolari, iar profitul net a crescut cu 6%, până la 7,83 miliarde de dolari. Pentru următorul exercițiu financiar, însă, compania anticipează o creștere mai lentă, de doar 2–5%. Estimările au fost reduse cu un punct procentual din cauza tăierilor bugetare impuse de guvernul federal al SUA, care reprezintă în mod tradițional circa 8% din veniturile Accenture.

Inteligența artificială: motor de creștere

Chiar dacă mediul economic este tensionat, AI generativă a devenit un pilon central în strategia Accenture. Compania a anunțat că proiectele de acest tip au adus 5,1 miliarde de dolari în noi contracte în anul fiscal încheiat, comparativ cu 3 miliarde de dolari în anul precedent.

Numărul specialiștilor în AI și date a ajuns la 77.000, aproape dublu față de 40.000 în urmă cu doi ani. Această schimbare reflectă direcția clară: investiția prioritară este în recalificare.

„Strategia noastră principală este să investim în oamenii capabili să se reinventeze. Aceasta este direcția în care vom continua”, a subliniat ea, adăugând că, per ansamblu, compania își va crește din nou numărul total de angajați în anul următor.