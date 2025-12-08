Administrația Trump anunță că va bloca vizele SUA pentru fact-checkeri

Directiva este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de Donald Trump pentru a restricționa imigrația legală în SUA prin canale consulare. Foto: Getty Images

Administrația Trump vrea să blocheze vizele pentru persoanele pe care le consideră implicate în „cenzurarea libertății de exprimare” a cetățenilor americani. Astfel, Departamentul de Stat al SUA a trimis un ordin misiunilor diplomatice din străinătate în care le-a cerut oficialilor consulari să respingă vizele oricărui solicitant „responsabil de, sau complice la, cenzurarea ori tentativa de cenzurare a libertății de protejate în SUA”. Măsura vine să restricționeze și mai mult imigrația legală în Statele Unite, relatează The Guardian.

Ordinul a fost trimis în această săptămână misiunilor din străinătate, potrivit Reuters și NPR. Departamentul de Stat cere oficialilor consulari să îi verifice suplimentar pe cei care solicită viză în SUA „pentru a vedea dacă au lucrat în domenii care includ activități precum dezinformarea, dezinformarea intenționată, moderarea conținutului, verificarea faptelor (fact-checking), conformitatea și siguranța online, printre altele”, a relatat Reuters.

Măsura se va aplica, inițial, solicitanților de vize H-1B, acordate de obicei lucrătorilor străini înalt calificați din industria tehnologică și din alte sectoare, dar va fi aplicabilă tuturor cererilor de viză, a adăugat agenția de știri.

Administrația Trump invocă lupta contra „cenzurii” că să blocheze vizele

Directiva este cea mai recentă dintr-o serie de măsuri luate de Donald Trump pentru a restricționa imigrația legală în SUA prin canale consulare și întărește o promisiune făcută în mai de secretarul de stat, Marco Rubio, de a interzice intrarea în SUA oricărei persoane percepute ca suprimând libertatea de exprimare „esențială pentru modul de viață american”.

Într-o postare pe X la acel moment, Rubio a scris: „Străinii care lucrează pentru a submina drepturile americanilor nu ar trebui să se bucure de privilegiul de a călători în țara noastră.”

Potrivit NPR, care a spus că memo-ul a fost trimis marți misiunilor diplomatice americane din străinătate, oficialilor diplomatici li se cere să respingă cererile de viză ale oricărei persoane care a lucrat în verificarea faptelor, moderarea conținutului „sau alte activități pe care administrația Trump le consideră ‘cenzurare’ a discursului americanilor”.

Aceștia trebuie să examineze dovezi din istoricul profesional al solicitantului, inclusiv prin analizarea profilurilor de LinkedIn și a altor conturi de pe rețelele sociale, precum și prin căutarea de mențiuni în articole de presă despre „activități care includ combaterea dezinformării, a dezinformării intenționate sau a narațiunilor false, moderarea conținutului, conformitatea și zona de încredere și siguranță (trust and safety)”.

Dacă apar dovezi care să indice ofițerului responsabil cu verificarea că o persoană a fost implicată în activități de cenzurare, „ar trebui să urmăriți o concluzie că solicitantul este neeligibil (pentru viză n.red)”, se arată în memo.

În ciuda sprijinului acordat de mulți miliardari din industria tehnologică, Trump a vizat în mod special acest sector cu critici și represalii pentru interzicerea accesului său pe platforme de socializare, inclusiv Twitter (înainte de a deveni X n.red) și Facebook, în urma revoltei de la Capitoliul SUA din 6 ianuarie 2021, la Washington DC.

Mulți solicitanți de vize H-1B, în special din India, lucrează în domeniul tehnologiei. În septembrie, președintele a introdus o taxă de 100.000 de dolari pentru noii solicitanți ai acestei categorii de viză, o măsură despre care analiștii au spus la momentul respectiv că ar putea frâna creșterea economică a SUA și provoca un „exod al creierelor” către alte țări.

Restricțiile de viză din această săptămână vor avea și alte efecte negative, potrivit experților.

„Sunt alarmată că munca din zona de încredere și siguranță este confundată cu ‘cenzura’”, a declarat pentru NPR Alice Goguen Hunsberger, vicepreședinte pentru trust and safety la PartnerHero.

„Trust and safety este o practică largă, care include muncă esențială și salvatoare de vieți pentru protejarea copiilor și oprirea materialelor de abuz sexual asupra copiilor, precum și prevenirea fraudelor, înșelătoriilor și sextorcării. Faptul că angajați din întreaga lume lucrează în companii tech pe zona de (trust and safety n.red) îi face pe americani mult mai în siguranță”, a adăugat ea.

Explicațiile Departamentului de Stat

The Guardian a contactat Casa Albă pentru un punct de vedere, care a direcționat solicitările către Departamentul de Stat.

Într-o declarație, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a spus: „Deși nu comentăm documente presupus scurse, să fie foarte clar: Administrația a transmis limpede că apără libertatea de exprimare a americanilor împotriva străinilor care doresc să îi cenzureze. Nu susținem ca străinii să vină în SUA pentru a lucra ca cenzori care le pun botniță americanilor.

În trecut, însuși Președintele a fost victima acestui tip de abuz, atunci când companii de social media i-au blocat conturile. El nu vrea ca alți americani să sufere în acest fel. A permite străinilor să conducă acest tip de cenzură ar insulta și ar afecta poporul american.”