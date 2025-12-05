SUA acordă prioritate vizelor pentru fanii care călătoresc la Cupa Mondială sau Jocurile Olimpice

Noile măsuri se exttind dincolo de Cupa Mondială din 2026 pentru a include evenimente sportive majore. FOTO: Hepta

Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a instruit ambasadele americane să accelereze eliberarea vizelor pentru străinii care călătoresc la evenimente sportive majore, precum Cupa Mondială din 2026, sau planifică investiții semnificative. În același timp, sunt introduse noi criterii stricte legate de cenzura online pentru solicitanții de vize H-1B, potrivit PBS News, care citează AP.

Administrația Donald Trump a ordonat ambasadelor SUA din întreaga lume să acorde prioritate cererilor de viză de la străinii care intenționează să viziteze țara în scopuri de investiții sau pentru a participa la Cupa Mondială FIFA 2026, Jocurile Olimpice din 2028 și alte evenimente sportive majore.

Departamentul de Stat a menționat că cererile oamenilor de afaceri care intenționează să facă „investiții semnificative” în Statele Unite ar trebui examinate mai întâi. Aceeași prioritate se va aplica și celor care doresc să călătorească la „evenimente sportive majore care prezintă excelența americană”.

În același timp, toți solicitanții trebuie să fie supuși unui interviu obligatoriu și unei verificări de securitate națională. Drept urmare, s-au format cozi lungi la multe ambasade și consulate pentru solicitanții de vize B1/B2.

Luna trecută, Trump a anunțat inițiativa "FIFA Pass" (Permisul FIFA) pentru a accelera programările la interviuri pentru oaspeții Cupei Mondiale din 2026. Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că guvernul a desfășurat peste 400 de funcționari consulari suplimentari pentru a procesa cererile și că în 80% din țări, o dată pentru interviu poate fi obținută în termen de 60 de zile.

Noile măsuri descrise în telegramele din acest an extind FIFA Pass dincolo de Cupa Mondială din 2026 pentru a include și Jocurile Olimpice și alte evenimente sportive majore. Misiunile diplomatice sunt instruite să asigure suficiente intervale orare de programare pentru spectatori și alți fani, prioritizând cererile lor față de toate celelalte cazuri B1/B2, cu excepția celor legate de „reindustrializarea americană”.

Prioritatea se va extinde și la diplomații străini, oficialii guvernamentali, lucrătorii agricoli temporari, personalitățile religioase, personalul medical și studenții de la instituțiile în care numărul de străini înscriși nu depășește 15%.

Noi criterii pentru revizuirea cererilor de viză

O telegramă separată trimisă marți introduce noi criterii pentru revizuirea cererilor de viză H-1B. Funcționarii consulari sunt încurajați să „fie atenți” la solicitanții care ar putea fi implicați în „cenzurarea americanilor” pe rețelele de socializare în temeiul politicilor europene sau globale de moderare a conținutului.

Vizele H-1B permit companiilor americane să angajeze profesioniști străini cu înaltă calificare. Trump a declarat anterior că intenționează să introducă o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru această categorie de vize.

Departamentul de Stat a clarificat că dovezile unei posibile implicări pot include:

- participarea la politici globale de moderare care intră în conflict cu principiile libertății de exprimare;

- respectarea cerințelor de cenzură ale guvernelor străine;

- transferul de date private ale cetățenilor americani ca parte a proceselor de moderare.

Astfel de informații pot apărea în CV-ul unui solicitant, în locurile de muncă anterioare, în activitatea de pe rețelele de socializare sau în declarațiile publice.

Documentul subliniază că toți solicitanții de vize se încadrează în aceste criterii, dar solicitanții H-1B trebuie să fie supuși celei mai stricte verificări, deoarece mulți lucrează în sectorul tehnologic, inclusiv în companii de social media sau financiare legate de restricționarea liberei exprimări.

Luna trecută, s-a raportat că administrația Trump a elaborat noi reguli privind vizele pentru SUA. Persoanele cu cancer, obezitate sau diverse boli cronice se pot confrunta acum cu refuzul vizei.

De asemenea, Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică.

În plus, Statele Unite vor revizui milioane de vize străine, iar cei care încalcă legea riscă deportarea.