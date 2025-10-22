Cine trebuie să plătească taxa de 100.000 de dolari pentru viză de lucru H1-B în SUA. Serviciul de Imigrări a venit cu clarificări

Taxa de 100.000 de dolari impusă pentru obținerea vizelor H-1B a fost anunțată de Trump în septembrie 2025. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta/ Maksim Blinov

Serviciul pentru Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a venit cu precizări privind plata taxei de 100.000 de dolari pentru vizele de muncă H1-B, cunoscute ca permise de muncă pentru specialiști, anunțată de Donald Trump în luna septembrie.

Ghidul emis de USCIS clarifică faptul că taxa de 100.000 de dolari impusă pentru obținerea vizelor H-1B, destinate lucrătorilor străini calificați, se aplică doar noilor solicitanți care locuiesc în afara Statelor Unite, potrivit CBS News.

Într-un anunț publicat luni seara pe site-ul agenției, USCIS explică ce tipuri de solicitanți de viză trebuie să plătească noua taxă de șase cifre și cine este scutit. Cererile pentru vize H-1B depuse începând cu 21 septembrie pentru lucrători aflați în afara SUA și care nu dețin în prezent o viză H-1B sunt supuse taxei de 100.000 de dolari, a precizat USCIS.

Taxa se aplică, de asemenea, dacă o petiție depusă începând cu 21 septembrie „solicită notificare consulară, notificare la punctul de intrare sau inspecție pre-îmbarcare pentru un străin aflat în Statele Unite.”

Când se aplică taxa de 100.000 de dolari pentru viză de muncă în SUA

Potrivit USCIS, plata de 100.000 de dolari trebuie efectuată înainte de a aplica pentru o viză H-1B.

Un aspect important pentru angajatori este că taxa nu se aplică atunci când un solicitant de viză dorește să treacă de la un tip de viză la altul, cum ar fi, de exemplu, de la o viză F-1 pentru studenți internaționali la statutul H-1B.

Anterior, Casa Albă anunțase că taxa se va aplica tuturor noilor solicitanți de viză H-1B, cu excepții pentru anumiți lucrători specializați care nu „reprezintă o amenințare la adresa securității sau bunăstării” Statelor Unite.

În cadrul anunțului referitor la noua politică H-1B din 19 septembrie, președintele Trump a declarat că noua taxă este necesară „pentru a combate abuzurile din cadrul acestui program, permițând în același timp companiilor să angajeze cei mai buni dintre cei mai buni lucrători străini temporari.” De asemenea, el a afirmat că unii angajatori profită de programul de vize pentru a submina salariile lucrătorilor americani, angajând muncitori străini plătiți mai puțin.

La începutul acestei luni, Camera de Comerț a SUA a dat în judecată administrația Trump din cauza taxei impuse pentru vizele destinate lucrătorilor străini, considerând-o nelegală. A fost a doua plângere depusă împotriva acestei taxe, o coaliție de organizații din domeniul sănătății și sindicate contestând, de asemenea, legalitatea politicii printr-un proces inițiat în luna octombrie.