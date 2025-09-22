Șocul vizelor de 100.000 de dolari al lui Trump: De ce SUA ar putea pierde mai mult decât țările din care vin angajații străini

Indienii domină programul H-1B, reprezentând peste 70% din beneficiari în ultimii ani. sursa foto: Getty

Vineri, președintele american Donald Trump a zguduit lumea tehnologiei, anunțând o creștere de până la 50 de ori a taxei pentru permisele de muncă pentru specialiști, la 100.000 de dolari. A urmat haosul: firmele din Silicon Valley le-au cerut angajaților să nu călătorească în afara țării, muncitorii străini au încercat să prindă zboruri în grabă, iar avocații de imigrare au lucrat peste program pentru a descifra ordinul.

Până sâmbătă, Casa Albă a încercat să calmeze situația, precizând că taxa se aplică doar noilor aplicanți și doar o singură dată. Totuși, programul H-1B – criticat pentru subminarea forței de muncă americane, dar lăudat pentru atragerea de talente globale – rămâne într-un viitor incert, scrie BBC.

Chiar și cu ajustările, politica închide practic „conducta” H-1B care, timp de trei decenii, a alimentat visul american pentru milioane de indieni și, mai important, a furnizat forța vitală de talent pentru industriile americane.

Această „conductă” a schimbat ambele țări. Pentru India, viza H-1B a devenit un vehicul al aspirației: programatori din orașe mici au ajuns să câștige dolari, familii au urcat în clasa de mijloc, iar industrii întregi – de la aviație la imobiliare – au înflorit pentru a servi o nouă clasă de indieni globali.

Pentru SUA, asta a însemnat o infuzie de talent care a umplut laboratoare, săli de clasă, spitale și start-up-uri. Astăzi, directori de origine indiană conduc Google, Microsoft și IBM, iar medicii indieni reprezintă aproape 6% din totalul doctorilor americani.

Indienii domină programul H-1B, reprezentând peste 70% din beneficiari în ultimii ani (China este a doua sursă ca mărime, cu circa 12%).

În domeniul tehnologiei, prezența lor este și mai vizibilă: o solicitare din 2015 pe baza Freedom of Information Act arăta că peste 80% din joburile „computer” au mers către cetățeni indieni – un procent despre care experții spun că nu s-a schimbat prea mult.

Sectorul medical arată și el miza: în 2023, peste 8.200 de vize H-1B au fost aprobate pentru medici și spitale de chirurgie generală. India este cea mai mare sursă de absolvenți internaționali de medicină (care sunt de obicei în SUA pe H-1B) și reprezintă aproximativ 22% din totalul medicilor internaționali. Cum aceștia formează până la un sfert din medicii americani, deținătorii de H-1B indieni probabil acoperă 5–6% din total.

Experții spun că datele salariale arată de ce noua taxă de 100.000 de dolari a lui Trump este imposibil de aplicat. În 2023, salariul mediu pentru noii angajați H-1B era de 94.000 de dolari, comparativ cu 129.000 pentru cei deja integrați în sistem. Cum taxa vizează noile angajări, mulți nu ar câștiga nici măcar suficient pentru a o acoperi.

„Deoarece ultima directivă a Casei Albe indică faptul că taxa s-ar aplica doar noilor beneficiari H-1B, este mai probabil să cauzeze penurii de muncă pe termen mediu și lung, decât o perturbare imediată”, a declarat pentru BBC Gil Guerra, analist de politici de imigrație la Niskanen Center.

India ar putea resimți șocul prima, dar efectele secundare ar putea fi și mai profunde în SUA. Giganții indieni de outsourcing precum TCS și Infosys s-au pregătit de mult pentru asta, construind forță de muncă locală și mutând livrările offshore.

Datele spun totul: indienii reprezintă încă 70% dintre beneficiarii H-1B, dar doar trei dintre primii 10 angajatori de H-1B aveau legături cu India în 2023, față de șase în 2016, potrivit Pew Research.

Cu toate acestea, sectorul IT indian, de 283 de miliarde de dolari, se confruntă cu o reevaluare a dependenței de trimiterea specialiștilor în SUA, piață care generează peste jumătate din veniturile sale.

Asociația industriei IT, Nasscom, consideră că majorarea taxei ar putea „perturba continuitatea afacerilor pentru anumite proiecte onshore”.

Clienții ar putea cere renegocierea prețurilor sau amânarea proiectelor până la clarificarea situației legale, iar companiile ar putea reevalua modelele de personal – mutând munca offshore, reducând rolurile onshore și fiind mult mai selective în sponsorizarea vizelor.

Companiile indiene vor transfera probabil costurile crescute către clienții americani, spune Aditya Narayan Mishra de la firma de recrutare CIEL HR.

„Cum angajatorii sunt reticenți să își asume costul uriaș al sponsorizării, am putea vedea o dependență mai mare de contractori la distanță, livrare offshore și muncă de tip gig”, spune aceasta.

Impactul asupra SUA ar putea fi sever: spitale confruntate cu lipsa de medici, universități care se luptă să atragă studenți STEM și start-up-uri fără puterea de lobby a unor Google sau Amazon.

„Această creștere a taxei pentru vize va forța companiile americane să își schimbe radical politicile de angajare și să externalizeze masiv. Va bloca fondatorii și CEO-ii care vin să conducă afaceri din SUA. Va da o lovitură devastatoare inovației și competitivității americane,” a declarat pentru BBC David Bier, director de studii de imigrație la Cato Institute.

Aceeași anxietate este împărtășită și de alți experți. „Cererea de noi lucrători în domenii precum tehnologia și medicina [în SUA] este prognozată să crească, și cum aceste domenii sunt atât de specializate și critice, o penurie care durează chiar și câțiva ani ar putea avea un impact serios asupra economiei și bunăstării naționale,” spune Guerra.

„Este posibil, de asemenea, să stimuleze mai mulți specialiști indieni să aleagă alte țări pentru studii internaționale, ceea ce ar putea avea un efect în lanț asupra sistemului universitar american.”

Impactul va fi resimțit cel mai puternic de studenții indieni, care reprezintă unul din patru studenți internaționali din SUA.

Sudhanshu Kaushik, fondator al North American Association of Indian Students, care reprezintă 25.000 de membri din 120 de universități, spune că momentul ales – imediat după înscrierile din septembrie – i-a lăsat pe mulți nou-veniți șocați.

„A părut ca un atac direct, pentru că taxele sunt deja plătite, deci există un cost irecuperabil de 50.000–100.000 de dolari per student – iar cea mai promițătoare cale de intrare pe piața muncii americane a fost acum obliterată,” a spus Kaushik pentru BBC.

El prezice că măsura va afecta înscrierile în universitățile americane anul viitor, mulți studenți indieni preferând țări unde își pot „construi rădăcini permanente”.

Deocamdată, impactul total al taxei rămâne incert.

Avocații de imigrație se așteaptă ca decizia lui Trump să fie contestată în instanță. Guerra avertizează că efectele ar putea fi inegale: „Mă aștept ca noua politică H-1B să aducă un număr de consecințe negative pentru SUA, dar va fi nevoie de timp pentru a le vedea”.

„De exemplu, cum ordinul executiv permite ca anumite companii să fie exceptate, este posibil ca mari utilizatori de H-1B precum Amazon, Apple, Google și Meta să găsească o cale de scutire de la această taxă. Dacă toți vor primi excepții, însă, scopul măsurii ar fi în mare parte anulat”, mai spune Bill Guerra.

Pe măsură ce praful se așază, reformarea H-1B pare mai puțin o taxă pe muncitorii străini și mai mult un test de stres pentru companiile americane – și pentru economie. Deținătorii de vize H-1B și familiile lor contribuie anual cu circa 86 de miliarde de dolari la economia SUA, inclusiv 24 de miliarde în taxe federale pe salarii și 11 miliarde în taxe locale și de stat.

Răspunsul companiilor va determina dacă SUA continuă să conducă în inovație și atragerea de talente – sau va ceda teren unor economii mai primitoare.