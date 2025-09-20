SUA vor impune o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele angajaților înalt calificați: „Nu mai aduceţi străini să muncească”

Criticii vizelor respective afirmă că acestea permit firmelor să reducă salariile şi să dea la o parte americanii care ar putea ocupa anumite posturi / foto: Getty Images

Guvernul Statelor Unite a anunţat vineri că va impune firmelor o taxă anuală de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B ale angajaţilor înalt calificaţi, folosite în special în domeniul tehnologiei informaţiei, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Din ianuarie, când şi-a început al doilea mandat la Casa Albă, preşedintele american Donald Trump a lansat o campanie extinsă împotriva imigraţiei ilegale, dar a luat şi măsuri pentru restrângerea anumitor forme de imigraţie legală. Reconfigurarea programului de vize H-1B este cel mai remarcabil efort în acest sens, apreciază Reuters.

Criticii vizelor respective afirmă că acestea permit firmelor să reducă salariile şi să dea la o parte americanii care ar putea ocupa anumite posturi.

„Dacă aveţi de gând să formaţi pe cineva, formaţi unul din absolvenţii recenţi ai excelentelor universităţi din întreaga noastră ţară. Formaţi americani. Nu mai aduceţi oameni să ne ia locurile de muncă”, a declarat ministrul comerţului, Howard Lutnick.

Susţinătorii H-1B, inclusiv magnatul Elon Musk, fost aliat al lui Trump, arată că aceste vize aduc în SUA angajaţi cu calificări de vârf, vitali pentru acoperirea lipsei de talente autohtone şi pentru menţinerea competitivităţii companiilor.

După anunţul de vineri, Microsoft şi JPMorgan le-au recomandat angajaţilor lor care deţin vize H-1B să rămână pe teritoriul Statelor Unite, dacă se află acolo, sau să revină înainte de miezul nopţii de sâmbătă (04.00 GMT) dacă sunt în străinătate.

Numărul aşa-numiţilor angajaţi străini STEM, din domeniile ştiinţei, tehnologiei, ingineriei şi matematicilor, care lucrează în SUA a crescut de mai mult de două ori din 2000 până în 2019, când ajuns la aproape 2,5 milioane, în timp ce creşterea totală a numărului de angajaţi STEM a fost de numai 44,5% în aceeaşi perioadă, arată un decret semnat vineri de Trump.

Cel mai mare beneficiar al vizelor H-1B este India, de unde provin 71% din cei care s-au încadrat în program. În prima jumătate a acestui an, Amazon şi unitatea sa de tehnologie cloud, AWS, au obţinut aprobarea pentru peste 12.000 de vize H-1B, iar Microsoft şi Meta câte 5000 fiecare.