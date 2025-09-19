„E prietenul meu”. Președintele Trump vrea să-l invite pe Regele Charles în America

2 minute de citit Publicat la 22:57 19 Sep 2025 Modificat la 23:38 19 Sep 2025

Donald Trump și regele Charles. sursa foto: Hepta

Președintele SUA, Donald Trump, intenționează să îi invite pe Regele Charles și pe Regina Camilla în Statele Unite anul viitor, a confirmat un înalt oficial de la Casa Albă pentru BBC.

Data vizitei – care va coincide cu marcarea a 250 de ani de la independența SUA – nu a fost încă stabilită.

Trump a efectuat săptămâna aceasta a doua vizită de stat în Marea Britanie, pentru a se întâlni cu Regele și cu premierul Keir Starmer, descriind vizita drept „o onoare desăvârșită” și un semn al unei „legături indestructibile” dintre cele două țări.

Ultima vizită oficială de stat a unui monarh britanic în SUA a avut loc în 2007, în timpul domniei regretatei Regine Elisabeta a II-a. Potrivit oficialului american, vizita din 2026 este planificată separat de evenimentele dedicate aniversării a 250 de ani ai SUA.

Trump a vorbit adesea cu afecțiune despre Marea Britanie, cultura britanică și monarhie, iar în timpul recentei vizite l-a descris pe Regele Charles drept „prietenul meu”.

Oficialul Casei Albe nu a oferit detalii suplimentare privind momentul vizitei sau agenda acesteia.

Invitația regală a fost relatată prima dată de publicația The Telegraph.

Cotidianul Independent, citând o sursă apropiată lui Trump, a scris că invitația ar putea fi adresată, alternativ, Prințului de Wales și soției acestuia, Catherine, Prințesa de Wales.

Vorbind alături de președintele american mai devreme în această săptămână, Regele Charles a evocat și el cu entuziasm „relația specială” dintre SUA și Marea Britanie: „Am admirat întotdeauna ingeniozitatea poporului american și principiile libertății, pe care marea voastră democrație le reprezintă încă de la începuturile sale”.

„De-a lungul vieții mele, încă de la prima vizită în Statele Unite în 1970 – și au fost 20 de vizite de atunci – am prețuit legătura apropiată dintre poporul britanic și cel american”, a adăugat regele.

Mama regelui, Regina Elisabeta a II-a, a efectuat cinci vizite de stat în SUA, prima în 1957, alături de președintele Dwight D. Eisenhower.

În timpul ultimei vizite a Reginei în SUA, în 2007, fostul președinte George W. Bush a făcut o gafă celebră în timpul vizitei de șase zile, greșind anul și spunând că aceasta „a ajutat națiunea noastră să-și sărbătorească bicentenarul în 17 – în 1976”.

După ce Regina l-a privit fix, Bush a glumit spunând că ea „i-a aruncat o privire pe care doar o mamă o poate da copilului ei”.

Într-o vizită anterioară, în 1991, cu fostul președinte George H. W. Bush, Regina a vorbit de la un pupitru foarte înalt pe peluza Casei Albe, fiind vizibilă doar pălăria sa alb-violet de după microfon.

„Sper din tot sufletul că mă puteți vedea astăzi de unde stați”, le-a spus atunci membrilor Congresului la un eveniment separat din timpul vizitei.