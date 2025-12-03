Trump suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene. ”Somalia abia e o țară. E greșit dacă vom continua să aducem gunoi”

Trump suspendă cererile de imigrare din 19 ţări non-europene și îi atacă pe somalezi. Foto: Getty Images

Administraţia Trump a anunţat că a suspendat toate cererile de imigrare, inclusiv procesarea cărţilor verzi şi a cetăţeniei americane, depuse de imigranţi din 19 ţări non-europene, invocând motive de securitate naţională şi siguranţă publică, scrie BBC.

Suspendarea se aplică persoanelor din 19 ţări care erau deja supuse unei interdicţii parţiale de călătorie în luna iunie, impunând restricţii suplimentare asupra imigraţiei.

Memorandumul oficial care prezintă noua politică menţionează atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale a SUA din Washington de săptămâna trecută, în care un afgan a fost arestat ca suspect. Un membru al Gărzii Naţionale a fost ucis şi altul a fost rănit grav în timpul împuşcăturilor.

Trump a intensificat, de asemenea, retorica împotriva somalezilor în ultimele zile și a lui Ilhan Omar, reprezentanta Congresului, care este din Somalia și cetățean american. El a spus că Somalia „pute” și „nu este bună de nimic dintr-un motiv anume”. Despre cetățeni somalezi, el a spus că ar trebui „să se întoarcă de unde au venit” și că „țara lor nu este bună dintr-un motiv anume”. „Nu-i vreau în țara noastră, voi fi sincer cu voi”, a spus el, adăugând că SUA „ar merge pe o cale greșită dacă va continua să aducă gunoi în țara noastră”.

Comentariile sale au venit în contextul în care autoritățile de imigrare ar fi raportat că plănuiau o operațiune de aplicare a legii în numeroasa comunitate somaleză din Minnesota. Oficialii din stat au condamnat planul, argumentând că ar putea afecta pe nedrept cetățenii americani care ar putea părea a fi din națiunea est-africană. Minneapolis și St. Paul, cunoscute împreună sub numele de Orașele Gemene, găzduiesc una dintre cele mai mari comunități somaleze din lume și cea mai mare din SUA.

„Nu-i vreau în țara noastră. Voi fi sincer cu voi, OK. Cineva va spune: «Oh, asta nu este corect politic». Nu-mi pasă. Nu-i vreau în țara noastră. În Somalia, care abia dacă este o țară, știți, nu au nimic, nu au nimic. Pur și simplu aleargă de colo colo și se omoară între ei. Nu există nicio structură”, a spus Trump.

De la revenirea la putere în ianuarie, Trump a acordat prioritate agresivă aplicării legilor privind imigraţia, trimiţând agenţi federali în marile oraşe ale SUA şi respingând solicitanţii de azil la frontiera dintre SUA şi Mexic. Administraţia sa a subliniat frecvent eforturile de deportare, dar până acum a pus mai puţin accent pe eforturile de reformare a imigraţiei legale.

Valul de restricţii promise de la atacul asupra membrilor Gărzii Naţionale sugerează o concentrare sporită asupra imigraţiei legale, încadrată în protejarea securităţii naţionale şi în aruncarea vinei asupra fostului preşedinte Joe Biden pentru politicile sale.

Lista ţărilor vizate în memorandumul de miercuri include Afganistan, Birmania, Ciad, Republica Congo, Guineea Ecuatorială, Eritreea, Haiti, Iran, Libia, Somalia, Sudan şi Yemen, care au fost supuse celor mai severe restricţii de imigrare în iunie, inclusiv suspendarea completă a intrărilor, cu câteva excepţii.

Alte ţări de pe lista celor 19 ţări, care au fost supuse restricţiilor parţiale în iunie, sunt Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan şi Venezuela.

Noua politică suspendă cererile în aşteptare şi impune ca toţi imigranţii din ţările aflate pe listă ”să fie supuşi unui proces de reexaminare aprofundată, inclusiv unui eventual interviu şi, dacă este necesar, unui reinterviu, pentru a evalua pe deplin toate ameninţările la adresa securităţii naţionale şi a siguranţei publice”.

Memorandumul a citat mai multe crime recente suspectate a fi fost comise de imigranţi, inclusiv atacul asupra Gărzii Naţionale.

Sharvari Dalal-Dheini, director senior al relaţiilor guvernamentale pentru Asociaţia Avocaţilor Americani pentru Imigrare, a declarat că organizaţia a primit rapoarte privind anularea ceremoniilor de depunere a jurământului, a interviurilor de naturalizare şi a interviurilor de ajustare a statutului pentru persoanele din ţările incluse pe lista interdicţiei de călătorie.