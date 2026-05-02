Ilie Bolojan acuză Hidroelectrica că „își bate joc de banul public”: Dacă se montau baterii de stocare aveam prețuri cu 20-30% mai mici

Premierul României, Ilie Bolojan, a publicat, sâmbătă, un videoclip pe Facebook, prin care acuză Hidroelectrica că își bate joc de banul public. Premierul spune că, dacă s-ar fi montat pe fiecare baraj baterii de stocare, am fi avut „prețuri cu 20-30% mai mici pentru cetățeni”. În schimb, Bolojan acuză că „s-a preferat acordarea unor bonusuri de performanță de 150.000–180.000 de euro, pe lângă salariile deja mari, în locul acestor investiții”.

„Hidroelectrica, în acești ani, a făcut puține investiții, preferând să obțină profituri. Dacă, lângă fiecare baraj aflat pe cursul apei, nu în zona montană, am fi montat, încă de acum unu-doi ani, baterii de stocare, astfel încât toată producția din orele de prânz să fie stocată și eliberată seara, acest lucru ar fi însemnat profituri mai mari pentru Hidroelectrica și prețuri cu 20–30% mai mici pe piața de energie din România pentru cetățeni”, a spus premierul.

În plus, Bolojan subliniază că acest lucru este „un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public”.

„Dacă aceste investiții ar fi fost realizate, ar fi rămas foarte puțin spațiu pentru tranzacționare pe piețe, iar cei care câștigă bani din operațiunile de pe piețele zilnice ar fi avut o marjă mult mai mică de manevră, ceea ce ar fi dus la scăderea prețului energiei. Însă s-a preferat acordarea unor bonusuri de performanță de 150.000–180.000 de euro, pe lângă salariile deja mari, în locul acestor investiții.

Un alt exemplu de ce înseamnă să-ți bați joc de banul public prin lipsa investițiilor”, a subliniat Ilie Bolojan.

Totuși, pe 22 aprilie, Hidroelectrica a semnat contractul pentru o finanţare nerambursabilă în valoare de 43,37 milioane de lei, obţinută prin Fondul pentru Modernizare, pentru cel mai amplu proiect de stocare cu baterii dezvoltat până în prezent de companie, care ar urma să fie montate la Porțile de Fier II.

„Finanţarea pentru proiectul de la Porţile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil şi mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opţiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producţia din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare.

Ne concentrăm pe soluţii care folosesc inteligent ceea ce avem deja - infrastructura hidro - şi o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În acelaşi timp, aceste investiţii ne ajută să creştem eficienţa şi să valorificăm mai bine fiecare MWh produs", spunea atunci Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.