Radu Oprea îi acuză pe Dragoş Pîslaru şi Oana Gheorgiu că România a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR

2 minute de citit Publicat la 10:05 02 Mai 2026 Modificat la 10:34 02 Mai 2026

Radu Oprea îi acuză pe Dragoş Pîslaru şi Oana Gheorgiu că România a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR. Sursa foto: Ștefan Radu Oprea/Facebook

Fostul secretar general al Guvernului, Radu Oprea, a declarat că România a pierdut, de fapt, 200 de milioane de euro din PNRR, în jalonul referitor la reforma companiilor de stat. După ce Dragos Pîslaru a afirmat că, în dosarul AMEPIP, "am reușit să recuperăm 132 milioane Euro, iar contribuția viceprim-ministrului Oana Gheorghiu a fost esențială", Radu Oprea a spus că "valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro", concluzionând ironic: "Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitari Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru".

Radu Oprea a susţinut, într-o postare pe Facebook, că România a pierdut 200 de milioane de euro din PNRR, într-o reacţie la anunţul lui Pîslaru.

"Al doilea dosar important este AMEPIP și guvernanța companiilor de stat. Vorbim despre instituția care trebuie să se asigure că firmele statului sunt conduse profesionist, transparent și pe criterii de performanță, nu pe pile sau interese politice. Aici am reușit să recuperăm 132 milioane Euro, iar contribuția viceprim-ministrului Oana Gheorghiu a fost esențială pentru a dinamiza această reformă și pentru a salva banii europeni”, a subliniat Pîslaru.

Radu Oprea îl contrazice pe ministrul Fondurilor Europene şi afirmă că jalonul PNRR valora, de fapt, 330 milioane euro.

"Cum am pierdut 200 de milioane de euro din PNRR.

Citesc o postare "triumfalistă", a lui Dragoș Pîslaru, despre cum am recuperat 132 milioane de euro din cererea de plată 3, restanța jalonului AMEPIP.

Vă aduc aminte că valoarea totală a jalonului era de 330 milioane euro și avea două componente: numirea președintelui și vicepreședintilor urmare procedurii de selecție și operaționalizarea AMEPIP.

Procedura de selecție s-a desfăsurat în conformitate cu legea, transparent, organizată profesionist de către colegii din SGG, în timpul mandatului meu. Astazi AMEPIP are o conducere pe patru ani. Pentru a fi clar și explicit, în această procedură de selecție am interzis colegilor din comisie să interacționeze cu mine și cu oricare altă persoană din instituție sau din afara ei. De aceea, nu au apărut discuții ulterioare și Comisia a apreciat această parte a jalonului ca îndeplinită.

Despre felul în care s-a negociat la Bruxelles închiderea jalonului și încasarea celor 330 de milioane nu pot să vă dau detalii pentru că nu am participat, în ciuda faptului că SGG era coordonatorul de reformă. Delegația a fost compusă din viceprim-ministru Oana Gheorghiu, ministrul Dragoș Pîslaru și președinta AMEPIP Anișoara Ulcelușe. Nu s-au cerut la SGG elemente de mandat pentru aceste negocieri, iar colegii care au reprezentat România până la apariția noului cuplu teribil Gheorghiu-Pîslaru au fost dați la o parte", a postat Oprea.

Acesta a continuat ironic:

"Rezultatele negocierii se văd, am pierdut 200 de milioane de euro pentru că nu am putut susține operaționalizarea AMEPIP. Felicitari Oana Gheorghiu, felicitări Dragoș Pîslaru!

Dar dacă vă întrebați de ce am ajuns aici, trebuie să vă povestesc ce mi-a spus un înalt reprezentant al Comisiei când discutam bilateral despre operaționalizarea AMEPIP la începuturile guvernului Bolojan. Trebuie să vă aduc aminte și de declarațiile la TV ale premierului care spunea că AMEPIP este nefuncțională.

Iar înalul reprezentant mi-a spus: "nu înțeleg de ce vă trageți singuri un glonț în picior, ne-ați trimis numerose dovezi că AMEPIP este operațional, iar apoi vin aceste declarații de la cel mai înalt nivel care spun că nu este. Noi pe cine să credem?" Aceste declarații și alte stângăcii ne-au costat 200 milioane de euro".