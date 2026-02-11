Noua strategie a Canadei împotriva lui Trump debutează în Groenlanda. Nuuk a ajuns teren de testare pentru noua ordine mondială

Nuuk, Groenlanda. sursa foto: Getty

În vârful unui catarg alb înalt, care domină o casă mică, roșie, de pe coasta vestică acoperită de zăpadă a Groenlandei, flutură un steag nou-nouț în aerul arctic. Vineri, Canada și-a deschis consulatul în clădirea modestă, un post diplomatic permanent împărțit cu Islanda – până de curând una dintre puținele țări cu prezență oficială în teritoriu, scrie Politico.

Deschiderea unui consulat canadian la Nuuk, capitala teritoriului autonom Groenlanda din Regatul Danemarcei, era în pregătire de peste un an. Însă momentul, care coincide atât cu o nouă rundă de declarații amenințătoare ale președintelui american Donald Trump, cât și cu discursul ferm al premierului canadian Mark Carney la Davos despre necesitatea formării de noi alianțe, nu a trecut neobservat aici.

Peter Mortensen, terapeut de familie și psiholog din Danemarca, aflat într-o călătorie de afaceri la Nuuk, se plimba pe malul mării în căutare de portrete prin obiectivul aparatului său Sony, când s-a oprit să reflecteze asupra semnificației noii prezențe diplomatice a Canadei, precum și a Franței, care și-a deschis consulatul în aceeași zi.

„Vorbesc cu tot mai mulți oameni aici, sus, care spun că vechea noastră credință că putem avea încredere în Statele Unite și că ele vor fi mereu acolo, o forță puternică în lume – a fost zdruncinată serios”, a declarat Mortensen, în vârstă de 68 de ani.

În acest vid pășește Canada. Noua sa strategie – de a munci mai intens pentru a deveni un actor relevant pe scena mondială, de a construi alianțe și de a oferi garanții de securitate pe care odinioară le lăsa în seama Statelor Unite – prinde contur la Nuuk. Deschiderea către vecinul arctic ar putea marca începutul efortului Canadei de a-și consolida propriul profil internațional și de a ieși din umbra lui Trump.

Rămâne întrebarea ce ar putea crede Trump despre acest consulat, chiar dacă, pentru moment, și-a temperat retorica privind Groenlanda.

„Donald Trump este atât de imprevizibil încât ia orice drept o insultă personală ce se poate transforma într-o criză geopolitică”, crede Mortensen.

Există mii de orașe în SUA și Canada mai mari decât Nuuk, cu cei 20.000 de locuitori ai săi. Și totuși, această localitate mică, cu case colorate răspândite pe stânci, a devenit centrul fierbinte al competiției marilor puteri din secolul XXI – locul unde doctrinele de politică externă concepute în capitale îndepărtate devin realitate, avangarda unui nou Război Rece în formare.

Cu mai puțin de trei săptămâni în urmă, într-un alt colț înzăpezit, Mark Carney a formulat cel mai clar viziunea sa globală.

„Astăzi voi vorbi despre o ruptură în ordinea mondială, despre sfârșitul unei ficțiuni confortabile și începutul unei realități dure”, a spus el, în franceza sa încă ezitantă, revenind apoi la engleză.

În mai puțin de 20 de minute, Carney a definit locul Canadei și al Europei în această „realitate dură”, care marchează sfârșitul ordinii internaționale bazate pe reguli și nu mai presupune protecția automată a Statelor Unite.

„Nu ne mai bazăm doar pe forța valorilor noastre, ci și pe valoarea forței noastre”, a continuat el. „În ceea ce privește suveranitatea arctică, suntem ferm alături de Groenlanda și Danemarca și susținem pe deplin dreptul lor unic de a decide viitorul Groenlandei”.

Discursul a marcat începutul a ceea ce este deja numit Doctrina Carney: o strategie creativă, bazată pe coaliții, care să asigure Canadei un loc la masa marilor puteri precum SUA, Rusia și China. Iar în Groenlanda, Canada a plantat literalmente un steag într-o confruntare geopolitică arctică.

În weekendul următor, Carney urma să semneze un acord de cooperare în domeniul apărării cu Danemarca la Conferința de Securitate de la München, incluzând cooperare în Groenlanda, în Arctica și pe „flancul estic al NATO”.

Arctica a fost o prioritate pentru Carney încă de la început, când a preluat conducerea de la Justin Trudeau în martie 2025. El a vizitat Iqaluit, în teritoriul canadian Nunavut, vecinul vestic al Groenlandei peste Strâmtoarea Davis.

„Canada este puternică atunci când recunoaștem popoarele indigene ca primii administratori ai acestui pământ”, a spus Carney.

Cu patru luni înainte, Canada anunțase planul de a deschide un consulat în Groenlanda și unul în Anchorage, Alaska, ca parte a unei noi politici externe axate pe Arctica.

Ministrul de Externe Anita Anand a subliniat că decizia era planificată de mult timp, dar a recunoscut că în acest moment transmite și un mesaj de susținere pentru Groenlanda, într-o perioadă de anxietate.

Populația din Nuuk include mulți danezi sau persoane cu ascendență mixtă daneză-indigenă. Relația Danemarcei cu insula este complicată; în toamna lui 2025, Danemarca și-a cerut scuze pentru sterilizările forțate aplicate groenlandezilor în secolul XX.

În contextul presiunilor constante din partea Statelor Unite în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump, Canada profită de acest moment tensionat pentru a-și afirma rolul pe scena globală și pentru a construi alianțe transcontinentale.

„În trecut, Canada părea că lasă SUA să conducă în ceea ce privește Groenlanda”, a spus Rebecca Pincus, expertă în Arctica. „Deschiderea consulatului este un semn convingător că Canada adoptă o abordare mai independentă”.

La Nuuk, oficialii groenlandezi salută consulatul canadian ca semn al unei prietenii care le poate consolida capacitatea de a rezista presiunilor externe. Ministrul de Externe Vivian Motzfeldt a mulțumit Canadei pentru sprijinul constant.

Interesul lui Trump pentru Groenlanda datează din primul său mandat, când a propus cumpărarea insulei de la Danemarca. În ultimul an, presiunea a crescut, pe fondul importanței crescânde a Arcticii: controlul rutelor comerciale trans-arctice, potențiale baze militare și resurse minerale rare.

„Marele joc al secolului XXI va fi Arctica”, declara anul trecut Steve Bannon. „Este deja o confruntare între Partidul Comunist Chinez și ruși… cea mai mare vulnerabilitate a SUA este Arctica”.

În Nuuk, geopolitica este prezentă zilnic. Liderii inuit din Canada văd în prezența lor în Groenlanda un sprijin împotriva presiunilor SUA, dar și ale Chinei și Rusiei.

„S-ar putea să nu mai trăim mult timp într-o lume în care putem conta pe Statele Unite sau NATO”, a spus Natan Obed, lider al organizației inuit din Canada. „Dar știm că există zeci, poate sute de țări care ar fi solidare cu noi”.

În capitala Groenlandei, ultimul an a adus declarații tensionate din partea liderilor străini și schimbări vizibile: noi steaguri, noi fețe, noi oportunități de afaceri.

„Fiecare american interesat a năvălit la Nuuk”, spune Pincus. „Tot ce aud de la prietenii mei groenlandezi este: «Ne-am săturat de voi»”.

Interesul diplomatic a transformat orașul într-un magnet neașteptat pentru provocatori și oportuniști. Economia atenției a ajuns și în Arctica.

Pentru Ria Hornum, coproprietara unui magazin din Nuuk, situația a adus și beneficii: vinde șepci anti-MAGA devenite virale. A vândut 180 de bucăți într-o lună.

„Este bine că sunteți interesați, atunci puteți face ceva pentru noi”, spune ea. „Dar sunt și puțin obosită”.

În micul oraș, atenția globală nu pare să dispară curând.

„Trebuie să fim uniți, să rămânem umăr la umăr și să sperăm că ne putem recăpăta viața de zi cu zi, viața normală. Pentru că această țară este atât de frumoasă”, spune Hornum. „Suntem oameni fericiți aici și vrem să rămânem așa, să fim noi înșine”.