Un magnat american avertizează că mai multe bule se vor sparge în lanț: “Vor urma ani dificili”

Cofondatorul GMO susține că lansarea ChatGPT la sfârșitul anului 2022 a consolidat o piață bursieră în declin și a creat o „bulă în interiorul unei bule”.Sursa foto: Getty Images

Legendarul investor Jeremy Grantham avertizează asupra unei „duble bule” pe piața bursieră: o piață deja supraevaluată după pandemie, suprapusă peste explozia acțiunilor legate de inteligența artificială, care riscă să se spargă și să provoace corecții semnificative, potrivit Business Insider.

Nu există „o analogie istorică clară pentru această nouă bestie ciudată”, a scris Grantham, dar este probabil ca bula inteligenței artificiale să se „dezumfle cel puțin temporar”, permițând bulei inițiale a pieței să se spargă.

El a emis o perspectivă sumbră, avertizând că creșterea masivă a acțiunilor a alimentat anticipat randamentele, astfel încât perspectivele pe termen lung ale pieței „par la fel de slabe ca aproape în orice alt moment din istorie”. Investitorii se confruntă fie cu un „randament dezastruos pentru totdeauna, fie cu o piață descendentă puternică urmată de un randament normal”, a adăugat el.

Grantham, despre o nouă recesiune

Grantham a prezis, de asemenea, că majorările anterioare ale ratelor dobânzilor și „speculațiile ridicole” din timpul și după pandemie „se vor încheia în cele din urmă cu o recesiune”.

„Piața americană a fost într-o bulă cel puțin din 2020”, a scris el, adăugând că, deși bulele pot fi imprevizibile, toate au explodat până acum.

Grantham a dezvăluit în cartea sa că a anticipat că pandemia de COVID-19 va prăbuși piața bursieră, dar nu a câștigat mare lucru din previziune. Investitorul a scris că a analizat fiecare zvon despre virusul misterios din ianuarie 2020 și a stabilit că acesta reprezintă o amenințare medicală și economică serioasă, mai ales dacă țările își eșuează reacțiile.

A luat măsuri pentru a proteja portofoliul fundației familiei sale - Fundația Grantham pentru Protecția Mediului - de o scădere a acțiunilor și, ulterior, și-a convins colegii din domeniul OMG să se pregătească și ei pentru probleme.

„Mă pot lăuda aici cu cât de devreme a fost acest lucru în comparație cu majoritatea”, a scris Grantham. „Vestea proastă a fost că, odată ce fumul s-a risipit, tranzacțiile noastre erau atât de lipsite de îndatorare și de inteligență, încât am fi putut la fel de bine să nu facem nimic.”

Grantham a comparat situația cu acțiunea lui Bill Ackman, al cărui fond Pershing Square a investit 27 de milioane de dolari în swap-uri de tip credit-default (CDS) pe indici cu grad investițional și randament ridicat, în februarie 2020

Aceste instrumente derivate au crescut în valoare în câteva săptămâni, iar Ackman le-a vândut pentru 2,6 miliarde de dolari până la sfârșitul lunii martie, obținând un profit de aproape 100 de ori. Câștigul neașteptat a compensat pierderile din portofoliul de acțiuni al Pershing, iar Ackman a investit peste 2 miliarde de dolari în acțiuni înainte ca acestea să-și revină.

Avertismentul lui Grantham privind locurile de muncă

Grantham a spus că tranzacțiile sale comparativ lipsite de strălucire în timpul pandemiei i-au amintit că este „bun la cercetare și judecată, dar lăsat pe cont propriu uneori mediocru la implementare”.

El a dat un alt exemplu al acestei deficiențe. El și-a amintit că a publicat o perspectivă optimistă în ziua în care piața bursieră a atins minimul în martie 2009, dar „nici eu, nici Fundația noastră, nici GMO nu am fost aproape de a maximiza recompensele potențiale ale unei decizii atât de încrezătoare”.

Grantham a scris în cartea sa că i-a plăcut „provocarea intelectuală” a managementului investițiilor, dar a ajuns să o considere o „activitate trivială”.

„Dacă aș lua totul de la capăt, aș prefera să fac ceva care are niște caracteristici sociale valoroase”, a scris el.

Grantham a spus că lumea are nevoie de mai mulți oameni cu abilități practice și științifice pentru a depăși vremurile dificile și a aborda riscurile existențiale, cum ar fi schimbările climatice.

„Vom avea ani extrem de dificili în față”, a scris el. „Și i-aș îndemna pe tinerii talentați să facă lucruri cu adevărat utile: inginerie, agricultură, prelucrarea metalelor și știință și cercetare serioasă, deoarece vom avea nevoie de astfel de abilități”.