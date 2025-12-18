România este lider incontestabil la inflație în UE: rata anuală este aproape dublă față de locul 2. Unde e cea mai mică inflație

1 minut de citit Publicat la 16:13 18 Dec 2025 Modificat la 16:23 18 Dec 2025

România este țara cu cea mai mare inflație anuală din UE, arată datele Eurostat. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă: Getty Images

Cea mai mare rată anuală a inflației între țările Uniunii Europene în luna noiembrie 2025 a fost înregistrată în România, anunță Eurostat în datele publicate joi.

Conform biroului de statistică al Uniunii Europene, țara noastră a înregistrat o creștere de 8,6% a acestui indicator, comparativ cu luna corespunzătoare din anul trecut.

Săptămâna trecută, datele publicate de INS indicau o valoare de 9,8% a inflației anuale în țara noastră.

Conform Eurostat, pe locul 2 în clasamentul țărilor cu inflație mare se situează Estonia (+4,7% în ritm anual) și Croația (+4,3%).

Cele mai mici rate anuale au fost înregistrate în noiembrie în Cipru (+0,1%), Franța (+0,8%) și Italia (+1,1%).

Potrivit Eurostat, inflația anuală a scăzut în douăsprezece state membre, a rămas stabilă în cinci și a crescut în alte zece.

Rata anuală a inflației în zona euro a fost de 2,1% în noiembrie 2025.

La nivelul întregii Uniuni Europene, valoarea acestui indicator în luna a 11 a anului curent a fost 2,4%, în scădere ușoară față de octombrie, când s-a înregistrat o valoare de 2,5%.

Statistica națională confirmă contracția PIB în condiții de inflație ridicată

La începutul acestei luni, Institutul Național de Statistică (INS) comunica faptul că Produsul Intern Brut al României a scăzut în termeni reali în trimestrul III din 2025 cu 0,2% raportat la trimestrul precedent.

În septembrie, INS a comunicat că PIB-ul a crescut în termeni reali cu 1,2% în trimestrul II comparativ cu trimestrul I.

Economiștii definesc recesiunea tehnică drept perioadă în care produsul intern brut scăzut pentru două trimestre consecutive, prin raportare la trimestrul anterior.

Dacă tendința comunicată vineri de INS se va menține și în ultimul trimestru din an, România va fi oficial în recesiune tehnică.