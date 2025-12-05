România a făcut primul pas către recesiune tehnică. INS anunță cu cât a scăzut PIB în trimestrul III

INS a comunicat că PIB-ul a scăzut în trimestrul III comparativ cu trimestrul anterior. Sursă: Getty Images

Produsul Intern Brut al României a scăzut în termeni reali în trimestrul III din 2025 cu 0,2% raportat la trimestrul precedent, potrivit datelor provizorii publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În septembrie, INS a comunicat că PIB-ul a crescut în termeni reali cu 1,2% în trimestrul II comparativ cu trimestrul I.

Economiștii definesc recesiunea tehnică drept perioadă în care produsul intern brut scăzut pentru două trimestre consecutive, prin raportare la trimestrul anterior.

Dacă tendința comunicată vineri de INS se va menține și în ultimul trimestru din an, România va fi oficial în recesiune tehnică.

Ce date a comunicat vineri INS

Pe serie ajustată sezonier, Produsul Intern Brut estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei preţuri curente, în scădere - în termeni reali - cu 0,2% faţă de trimestrul II 2025 şi în creştere cu 1,4% faţă de trimestrul III 2024.

De asemenea, PIB ajustat sezonier estimat pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2025 a fost de 1.412,657 miliarde lei preţuri curente, în creştere - în termeni reali - cu 1,4% faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

INS: Construcțiile, agricultura și IT-ul au avut contribuții pozitive la PIB în primele nouă luni

"La creşterea PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, contribuţii pozitive au avut următoarele activităţi economice:

construcţiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%;

agricultura, silvicultura şi pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%;

informaţiile şi comunicaţiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%.

O contribuţie pozitivă la creşterea PIB au avut-o impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creştere a volumului lor cu 2,9%", se arată în comunicat.

INS: Industria și serviciile au tras PIB-ul în jos

Potrivit sursei citate, o contribuţie negativă la PIB au înregistrat-o următoarele ramuri:

activităţile profesionale, ştiinţifice şi tehnice;

activităţile de servicii administrative şi activităţile de servicii suport (-0,3%) cu o pondere de 8,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 3,7%;

industria (-0,1%), cu o pondere de 16,8% la formarea PIB şi al cărei volum de activitate s-a diminuat cu 0,4%.

De asemenea, INS menţionează că la creşterea PIB nu au contribuit următoarele activităţi economice:

comerţul cu ridicata şi cu amănuntul;

repararea autovehiculelor şi motocicletelor; transport şi depozitare; hoteluri şi restaurante, cu o pondere de 20,6% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a crescut cu 0,1%;

Intermedierile financiare şi asigurările, cu o pondere de 3,5% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,6%;

tranzacţiile imobiliare, cu o pondere de 7,2% la formarea PIB şi al căror volum de activitate nu s-a modificat; administraţia publică şi apărarea; asigurările sociale din sistemul public;

învăţământul; sănătatea şi asistenţa socială, cu o pondere de 13,1% la formarea PIB şi al căror volum de activitate a scăzut cu 0,1%;

activităţile de spectacole, culturale şi recreative;

reparaţiile de produse de uz casnic şi alte servicii cu o pondere de 3,4% la formarea PIB şi al căror volum de activitate s-a majorat cu 0,8%.

"Din punctul de vedere al utilizării PIB, în perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2025 faţă de perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, evoluţia s-a datorat, în principal: cheltuielii pentru consumul final al gospodăriilor populaţiei, al cărei volum s-a majorat cu 0,5% contribuind cu +0,3% la creşterea PIB; cheltuielii pentru consumul final individual al administraţiilor publice, al cărei volum s-a diminuat cu 1,0% contribuind cu -0,1% la evoluţia PIB; consumului final colectiv efectiv al administraţiilor publice, al cărui volum s-a diminuat cu 0,9% contribuind cu -0,1% la modificarea PIB; formării brute de capital fix, al cărei volum s-a majorat cu 4,6%, contribuind cu +1,2% la creşterea PIB", se menţionează în comunicat.

Potrivit INS, un impact negativ la evoluţia PIB venit pe seama exportului net (-0,8%).

Este o consecinţă a creşterii mai lente a volumului exporturilor de bunuri şi servicii cu 3,7% comparativ cu o majorare mai pronunţată a volumului importurilor de bunuri şi servicii (+5,1%), a precizat INS.