Economiștii prevăd o explozie pe piața criptomonedelor. Ce valoare va avea Bitcoin, considerat "aur digital"

2 minute de citit Publicat la 13:27 07 Noi 2025 Modificat la 13:27 07 Noi 2025

]n prezent, Bitcoin ar fi cu aproximativ 68.000 de dolari sub valoarea justă de referință bazată pe aur. FOTO: Getty Images

Valoarea Bitcoin (BTC) ar putea crește rapid, conform unei noi previziuni a analiștilor JPMorgan, care susțin că aceasta va ajunge până la 170.000 de dolari în următoarele șase până la 12 luni, potrivit Coin Desk.

Într-o notă publicată săptămâna aceasta, strategul Nikolaos Panigirtzoglou și echipa sa au declarat că recenta reducere a gradului de îndatorare în instrumentele derivate cripto, în special în contractele futures perpetue pe bitcoin, pregătește terenul pentru o nouă creștere a valorilor monedelor digitale. Practic, traderii au redus nivelul de risc și de datorie folosit în tranzacțiile cu derivate cripto, iar acest lucru poate crea condiții pentru ca prețul criptomonedelor să crească din nou.

Proiecția prețului băncii se bazează pe o comparație cu aurul. Bitcoin a fost mult timp poziționat ca „aur digital”, dar modelul JPMorgan sugerează că în prezent se tranzacționează mult sub nivelul la care ar trebui să fie atunci când este ajustat pentru risc.

Cadrul lor presupune că bitcoin consumă de 1,8 ori mai mult capital de risc decât aurul și, având în vedere cele 6,2 trilioane de dolari investiții private în aur prin ETF-uri, lingouri și monede, capitalizarea de piață a bitcoin ar trebui să crească cu două treimi - de la aproximativ 2,1 trilioane de dolari - pentru a se potrivi cu această expunere. Aceasta implică un preț de 170.000 de dolari, în creștere față de aproximativ 102.000 de dolari în prezent.

Este o inversare bruscă față de sfârșitul anului 2024, când bitcoin s-a tranzacționat mult peste valoarea estimată a acestui model.

Astăzi, este cu aproximativ 68.000 de dolari sub valoarea justă de referință bazată pe aur, spune echipa.

Apelul vine într-un moment de schimbare a comportamentului investitorilor în diferite clase de active. Investitorii individuali continuă să cumpere acțiuni și aur americane, dar odată cu creșterea volatilității aurului, bitcoin ar putea deveni din ce în ce mai mult acoperirea preferată pentru riscul de acțiuni, sugerează nota. Achizițiile recente de aur de către băncile centrale și cumpărătorii individuali au crescut în dolari, dar bitcoin pare acum mai atractiv dintr-un punct de vedere ajustat la risc.

JPMorgan a minimalizat temerile că reducerea rezervelor bancare americane s-ar putea extinde pe piețele mai largi. În timp ce lichiditatea băncilor este tensionată, masa monetară generală și lichiditatea nebancară continuă să se extindă, susținând activele de risc precum acțiunile și criptomonedele.

Bitcoinul și aurul vor apărea în bilanțurile băncilor centrale până în 2030

La rândul ei, Deutsche Bank a declarat într-un raport publicat marți că consideră că atât bitcoin, cât și aurul „vor apărea probabil în bilanțurile băncilor centrale până în 2030”, pe măsură ce autoritățile monetare globale se adaptează la un peisaj macroeconomic în schimbare, marcat de un dolar mai slab și de o incertitudine geopolitică crescândă, scrie Bloomberg.

În raportul său, intitulat „Domnia aurului, ascensiunea Bitcoinului”, Deutsche Bank a menționat că „Bitcoin are un an record în 2025”.

Criptomoneda „a depășit 123.500 de dolari în august și apoi ~125.000 de dolari în octombrie”, în timp ce „aurul, între timp, a atins și el noi maxime, în creștere cu ~50% de la începutul anului și este pe cale să ajungă la 4.000 de dolari până la sfârșitul anului”.

Analiștii au scris că „pe măsură ce dolarul slăbește, băncile centrale se confruntă cu o întrebare definitorie: poate Bitcoin să servească drept activ de rezervă credibil alături de – sau chiar în locul – aurului?”

Deutsche Bank a declarat că „o alocare strategică a Bitcoinului ar putea deveni o piatră de temelie modernă a securității financiare, similară cu rolul aurului în secolul XX”.