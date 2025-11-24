Băncile dintr-o țară UE au fost obligate să instaleze bancomate pentru toată populația. Farmaciile trebuie să accepte numerar

Aceste măsuri sunt menite să atenueze impactul închiderii sucursalelor bancare din zonele rurale din ultimii ani. Foto: Profimedia Images

Guvernul irlandez a aprobat luni o nouă lege care impune băncilor din Republica Irlanda să garanteze că 97% din populaţie va avea acces la un bancomat (ATM) pe o rază de 10 kilometri, informează EFE, citată de Agerpres.



Noua legislaţie va obliga băncile să menţină un număr similar de bancomate cu cel de la sfârşitul anului 2022, obligând totodată anumite companii, cum ar fi farmaciile, să accepte numerar.



Ministrul irlandez al Finanţelor, Simon Harris, a precizat că aceste măsuri sunt menite să atenueze impactul închiderii sucursalelor bancare din zonele rurale din ultimii ani, precum şi excluderea celor care se bazează pe tranzacţii în numerar.



În acest sens, noua lege va garanta că cel puţin 99% din populaţie va avea acces la servicii de casierie la bănci sau oficii poştale pe o rază de 10 kilometri. Închiderea sucursalelor şi a bancomatelor a coincis cu o creştere semnificativă a plăţilor contactless şi cu cardul în ultimii ani, în timp ce tranzacţiile prin aplicaţii mobile câştigă, de asemenea, teren.



Cu toate acestea, un raport publicat în luna august de Ministerul Finanţelor a arătat că 92% dintre respondenţi au indicat că încă folosesc numerar, comparativ cu 91% în 2024. Organismul reprezentativ al industriei bancare din Irlanda (BPFI) a avertizat că noua lege pune mai multă responsabilitate pe cele trei mari bănci naţionale - AIB, Bank of Ireland şi PTSB - pentru a asigura conformitatea, chiar dacă susţine că acestea controlează doar aproximativ o treime din infrastructura bancomatelor din ţară.



Directorul general al BFPI, Brian Hayes, a declarat pentru Irish Independent că, dacă alţi furnizori independenţi, cum ar fi Brink's sau Euronet, vor elimina bancomatele sau vor părăsi piaţa, vor fi obligaţi să "umple acest gol".