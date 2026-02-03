Un polonez implicat într-un plan rusesc de asasinare a lui Zelenski a fost condamnat la trei ani de închisoare

Publicat la 15:55 03 Feb 2026

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. sursa foto: Getty

Un tribunal din orașul Zamosc, în sud-estul Poloniei, l-a condamnat marți pe cetățeanul polonez Pawel K., în vârstă de 50 de ani, la trei ani și șase luni de închisoare. Bărbatul a fost găsit vinovat pentru colaborare cu serviciile secrete ruse într-un plan care viza asasinarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relatează Agerpres.

Conform procurorilor, planul în care a fost implicat inculpatul „era coordonat de la Kremlin şi se intenţiona comiterea unui atac” împotriva liderului ucrainean pe aeroportul Rzeszow-Jasionka, din estul Poloniei. Aeroportul reprezintă un punct strategic pentru tranzitul internațional către Ucraina și găzduiește un contingent important de militari americani.

Pawel K., rezident în orașul Hrubieszow, ar fi trebuit să colecteze și să transmită informații sensibile despre măsurile de securitate de pe aeroportul Rzeszow, „pentru a servi planului Serviciului militar de informaţii al Federaţiei Ruse”. (GRU).

Instanța l-a condamnat pentru spionaj și pentru deținere ilegală de arme și muniții.

Purtătoarea de cuvânt a Parchetului polonez, Anna Adamiak, a declarat că Pawel K. „îşi manifestase disponibilitatea de a se alătura atât Grupului de mercenari Wagner (forţă paramilitară rusă), cât şi Serviciului de informaţii de pe lângă Statul Major” al armatei ruse și că intenționa să sprijine pregătirea unei „posibile tentative de asasinat împotriva şefului unui stat străin”.

La rândul său, purtătorul de cuvânt al serviciilor speciale poloneze, Jacek Dobrzynski, a afirmat că în cadrul procesului au fost prezentate „dovezi solide” privind săvârșirea unor infracțiuni grave împotriva securității Poloniei.

Șeful Serviciului de Securitate al Poloniei (SBU), Vasil Maliuk, declara anul trecut că autoritățile ruse pregătiseră 2,5 kilograme de explozibil pentru atac, care ar fi putut avea „consecinţe catastrofale”.

Maliuk a mai spus că agenții ruși „dirijau cu meticulozitate planul”, care prevedea implicarea unui adolescent de 14 ani pentru supravegherea unor obiective.

Într-un alt caz, Ministerul polonez al Apărării a anunțat, marți, reținerea unui angajat civil cu vechime la sediul instituției din Varșovia, suspectat de spionaj.

Într-un comunicat publicat pe rețelele sociale, autoritățile au precizat că persoana reținută activa în cadrul Departamentului de Strategie și Planificare a Apărării și este acuzată de „colaborare cu servicii de informaţii străine într-un dosar supervizat de serviciul de contrainformaţii militare”.