Primăria Sectorului 1 penalizează Romprest cu 1,6 milioane lei pe zi: „Nu respectă Programul de Deszăpezire”. Cum arată străzile azi

Străzi din București, 20 februarie 2026. Sursa foto: Primăria Sectorului 1

Bucureștiul se află sub avertizare cod galben din această după-amiază, cu vânt în rafale, ninsori și posibil polei, iar stratul de zăpadă ar putea crește cu încă 15-20 cm, conform prognozei ANM. Între timp, Primăria Sectorului 1 a anunțat că operatorul de salubrizare și deszăpezire, Romprest, nu respectă Programul de Deszăpezire, deși au trecut peste 30 de ore de la termenul limită pentru finalizarea operațiunilor.

„Sectorul 1 nu este deszăpezit la standardele legale nici după trei zile de la debutul ninsorilor. La data şi ora transmiterii acestui comunicat au trecut peste 30 de ore de la termenul maxim până la care operatorul de salubrizare şi deszăpezire trebuia să finalizeze toate operaţiunile din Programul de Deszăpezire.”, a subliniat Primăria, vineri.

Situația din teren este gravă, spune Primăria:

Pe străzile secundare, Romprest utilizează doar 14 utilaje din cele 39 prevăzute în contract.

Străzile principale (Urgența 1) au fost declarate finalizate de operator, însă verificările arată neconformități: stații STB înconjurate de zăpadă, treceri de pietoni deszăpezite doar parțial și scurgeri de canalizare înfundate.

Pe 20% dintre străzile secundare (Urgența 2) nu a intervenit niciun utilaj, iar pe restul intervențiile sunt neconforme.

Primăria Sectorului 1 va aplica clauzele de întârziere prevăzute în contract, ceea ce înseamnă penalizări de 0,06% din valoarea contractului – adică aproximativ 1,6 milioane lei pe zi de întârziere.

În plus, Direcția Generală de Poliție Locală a Municipiului București a amendat Romprest cu 60.000 lei pentru deficiențele constatate în teren.

Primăria a transmis că va folosi toate pârghiile legale pentru a restabili normalitatea în activitățile de zi cu zi ale comunității, în contextul acestei ierni dificile.