Ninsori, ploi şi vânt în Bucureşti: ANM a anunţat un nou strat de zăpadă de 15 cm şi rafale de 65 km/h

Prognoza specială pentru București în perioada 20 - 22 februarie 2026. Sursa foto: Getty Images

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunţat vineri dimineaţa prognoza specială pentru Bucureşti şi, potrivit specialiştilor, vor reveni ninsorile abundente, dar şi vântul care va avea rafale de 55 - 65 km/h. Noul strat de zăpadă care se va depune în Capitală va fi între 10 - 15 cm şi, totodată, mercurul va coborî în termometre. Mai mult, în această după-amiază, dar şi în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă va ploua.

Prognoza specială pentru Capitală: ploi, ninsori, viscol şi risc de polei

Vineri dimineață cerul va fi variabil, vântul slab, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 4 grade, cu minime între -7 și -5 grade. Reprezentanţii ANM au emis însă avertizări de cod galben de precipitații însemnate cantitativ, ninsori şi viscol pentru Capitală şi mai multe judeţe din România.

Informarea meteorologică ce vizează vremea deosebit pentru municipiul București de rece este valabilă de vineri, 20 februarie, ora 10:00 până duminică, 22 februarie, la ora 10:00.

În perioada 20 februarie, ora 08:00 – 21 februarie, ora 08:00, cerul se va înnora treptat și din a doua parte a zilei va ploua. În cursul nopții vor fi precipitații, moderate cantitativ, la început mixte care vor favoriza formarea poleiului sau a ghețușului, apoi va ninge. Se va depune strat nou de zăpadă neuniform cu grosimi în medie de 6...8 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, dar după orele prânzului va avea intensificări cu viteze de 55...65 km/h, iar noaptea va fi viscol și vizibilitate scăzută sub 100 m. Temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -3 grade.

În intervalul 21 februarie, ora 08:00 - 22 februarie, ora 10:00, vremea va deveni deosebit de rece. Cerul va fi noros și va ninge, însemnat cantitativ și se va depune strat nou de zăpadă, neuniform, cu grosimi de în medie de 10...15 cm. Vântul va avea intensificări în prima parte a intervalului

(viteze de 40...45 km/h), viscolind ninsoarea. Temperatura maximă va fi de -3...-2 grade, iar cea minimă de -4...-3

grade.

Începând de vineri, 20 februarie, de la ora 12:00 şi până duminică, 22 februarie, la ora 10:00, pentru municipiul București va fi în vigoare o atenționare meteorologică ce vizează intensificări ale vântului, precipitațiile însemnate cantitativ, ninsori, viscol și strat de zăpadă.

Oficialii din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie precizează că, în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice, mesajele vor fi actualizate, inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).