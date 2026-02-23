Străzile secundare au termenul depăşit și tot n-au fost deszăpezite, în Sectorul 1 din București. Primăria vrea sesizări la call center

1 minut de citit Publicat la 10:27 23 Feb 2026 Modificat la 10:27 23 Feb 2026

Stradă secundară din București care nu a fost deszăpezită de Romprest. 23 februarie 2026. Sursa foto: Primăria Sectorului 1

Primăria Sectorului 1 din București a aunțat luni că străzile secundare încă nu au fost deszăpezite de operatorul Romprest, deși termenul maxim s-a încheiat duminică seara, și face apel la locuitori să facă sesizări în acest sens, la call center sau prin email.

După ninsoarea din weekend, termenul maxim din Programul de Deszăpezire pentru străzile secundare (Urgenţa 2), s-a încheiat duminică, 22 februarie 2026, la ora 18:00.

Poliţia Locală Sector 1 verifică non stop, în teren, respectarea activităţilor şi a timpilor de reacţie ale operatorului de deszăpezire, pentru că depăşirea termenelor înseamnă abatere contractuală.

Primăria îndeamnă locuitorii din sector să facă sesizări

„La ora emiterii acestui comunicat circulaţia pe străzile secundare se face cu dificultate şi nu există zone care pot fi declarate deszăpezite conform standardelor asumate de Romprest prin Programul de Deszăpezire. Call center-ul la care cetăţenii ne pot apela completează toate aceste verificări şi ne ajută să intervenim mai rapid, punctual, acolo unde situaţia rămâne problematică.”, a transmis Primăria Sectorului 1.

Unde se primesc sesizările:

* Dispecerat Poliţia Locală Sector 1: 021.9540;

* Serviciul Relaţii cu Cetăţenii: 021.319.10.16 sau 021.319.10.13, interior 151;

* Pe email, la adresa [email protected]. Vă rugăm să ataşaţi imagini care să conţină coordonatele GPS, adresa/strada, precum şi data şi ora efectuării fotografiei.

Ce puteţi reclama

* străzi secundare fără intervenţie sau deszăpezite necorespunzător;

* treceri de pietoni şi colţuri de intersecţii;

* trotuare, în special pe traseele către şcoli şi grădiniţe;

* accesul în unităţile de învăţământ;

* staţii STB şi zonele de urcare, coborâre din mijloacele de transport.

Informaţiile de care are nevoie Primăria, pentru ca sesizarea să fie utilă

* adresa exactă şi reperele de acces;

* număr de telefon de contact;

* descriere scurtă şi clară a situaţiei, de exemplu utilaj absent, zăpadă bătătorită, gheaţă, trecere de pietoni incompletă, trotuar blocat, staţie STB impracticabilă.