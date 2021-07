S-a ales praful de Sectorul 1! Mizeria tronează pe străzile celui mai bogat sector al Capitalei

După ce a adunat datorii de 119 milioane reprezentând facturile neplătite în perioada iulie 2020-martie 2021, Sectorul 1 se va îngropa în praf.

În această perioadă caniculară, operatorul de salubritate publică a anunțat Primăria Sectorului 1, că peste cinci zile vor opri o serie de intervenții esențiale în această perioadă.

Cele mai mari bulevarde din Sectorul nu vor mai fi spălate şi nici măturate

"Dacă în ultimele săptămâni am văzut cel mai bogat sector îngroapat în mormane de gunoaie, de săptămâna viitoare am putea vedea cel mai bogat sector prăfuit, la propriu. Asta pentru că operatorul de salubritate publică anunţa foarte clar. Dacă nu începe plata datoriilor, aceştia vor opri activităţile de măturat stradal, măturat la rigolă, spălat de străzi şi vor stopa chiar şi curăţeania pe cele mai importante artere, chiar dacă pe contract era o intevenţie o dată pe săptămână. Aşadar, cele mai mari bulevarde vor fi îngropate în praf, nu le vom mai vedea spălate şi nici măturate.

Rămâne de văzut ce se va întâmpla mâine. Este şedinţă de Consiliu Local, aici la Sectorul 1, însă, pe ordinea de zi nu se află niciun punct legată de această situaţie cu operatorul de salubritate publică, aşa că rămâne de văzut dacă primarul va decide să înceapă plata facturilor, sau dacă va continua războiul cu acest operator", a transmis Radu Tiliţă, reporter Antena 3.

Romprest refuză să mai măture străzile din Sectorul 1 al Capitalei

-blocarea operatiunilor de maturat manual si mecanizat, razuit rigola, colectarea, transportul si predarea deseurilor de constructii si demolari din depozite necontrolate, prin imposibilitatea predarii deseurilor rezultate la eliminare finala prin depozitare, la depozite ecologice autorizate stabilite de catre autoritatile competente;

-prestarea operatiunii de intretinere curatenie in ritmul de o data pe saptamana pentru fiecare artera de circulatie aflata in programul de prestatie; programul de prestatie va fi inaintat spre stiinta in termen de 5 zile de la depunerea acestei notificari la registratura Primariei Sectorului 1 si ramane in vigoare pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

-suspendarea prestatiei pentru operatiunea de intretinere curatenie in puncte fixe, pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

-suspendarea prestatiei pentru operatiunea de spalat manual/mecanizat carosabil si tortuare, inclusiv operatiunea de stropit carosabil, pana la primirea raspunsului solicitat Autoritatii contractante cu privire la desfasurarea contractului de delegare conform clauzelor opozabile partilor coroborat cu bugetul aprobat, asa dupa cum am solicitat in Notificarea 2312 referentiata;

