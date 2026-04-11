Situație imposibilă în Strâmtoarea Ormuz. Iranul nu o poate redeschide pentru că nu poate găsi minele pe care le-a pus

Iranul nu poate redeschide Strâmtoarea Ormuz pentru navigația comercială deoarece nu reușește să găsească și să îndepărteze toate minele pe care le-a pus acolo pe durata războiului, au declarat oficiali americani pentru The New York Times.

Potrivit oficialilor americani, coridoarele considerate sigure printre mine și indicate de Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran sunt limitate, din cauza modului în care Teheranul ar fi minat strâmtoarea.

Publicația notează că nici Statele Unite, nici Iranul nu dispun de capacitățile necesare pentru eliminarea minelor navale.

Potrivit informațiilor apărute, unele mine se pot deplasa în apă, iar Iranul s-ar putea să nu fi înregistrat toate minele pe care le-a pus în această rută maritimă.

Statele Unite au susținut că strâmtoarea a fost deja redeschisă miercuri, respingând relatările potrivit cărora Iranul ar fi blocat o mare parte din trafic și ar fi perceput taxe de trecere. În ultimele zile, Donald Trump a părut însă să recunoască faptul că Iranul împiedica într-adevăr navele să folosească acest culoar, președintele publicând pe Truth Social o serie de mesaje de amenințare la adresa Teheranului.

Teheranul a amenințat că va continua să blocheze traficul până când Israelul va înceta loviturile asupra Hezbollah, gruparea sa aliată din Liban, despre care Iranul și mediatorii pakistanezi spun că ar fi trebuit să fie inclusă în armistițiu. Statele Unite au afirmat că a existat „o neînțelegere legitimă” în această privință, insistând totodată că nu au fost niciodată de acord ca Libanul să fie inclus în armistițiu.

Iranul ia mai multe măsuri pentru a-și consolida controlul asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, iar asta contribuie la menținerea prețurilor petrolului la un nivel ridicat, scriu experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citați de The Guardian. O sursă iraniană de rang înalt, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat pentru presa de stat rusă, pe 9 aprilie, că Iranul nu va permite tranzitul a mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz pe durata încetării focului.

Datele de monitorizare a traficului maritim comercial arată că, între ora 14:00 ET pe 8 aprilie și ora 14:00 ET pe 9 aprilie, trei cargouri și un petrolier au intrat în strâmtoare, iar șase cargouri și patru petroliere au ieșit din zonă.