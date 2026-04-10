Cel mult 15 nave pe zi. ISW: Iranul are un plan ca să controleze traficul maritim în Ormuz, iar asta ține ridicat prețul petrolului

Iranul ia mai multe măsuri pentru a-și consolida controlul asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, iar asta contribuie la menținerea prețurilor petrolului la un nivel ridicat, scriu experții Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), citați de The Guardian.

Teheranul pare să mizeze pe prețurile mari la petrol pentru a pune presiune economică asupra Statelor Unite și pentru a obține concesii în cadrul negocierilor.

O sursă iraniană de rang înalt, care a dorit să își păstreze anonimatul, a declarat pentru presa de stat rusă, pe 9 aprilie, că Iranul nu va permite tranzitul a mai mult de 15 nave pe zi prin Strâmtoarea Ormuz pe durata încetării focului.

MORE ⬇️?(1/3): Iran is taking several steps to exert control over maritime traffic through the Strait of Hormuz, with the net effect of keeping oil prices high. Iran likely aims to use high oil prices to exert economic pressure on the United States and extract concessions from… https://t.co/J1pHUaSjUP pic.twitter.com/JUKCyYHe64 — Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 9, 2026

De asemenea, Organizația Porturilor și Maritimă din Iran a publicat pe 8 aprilie o imagine grafică prin care instruiește navele să folosească rutele de intrare și ieșire stabilite, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluționare Islamice, pentru a traversa strâmtoarea. Aceste rute mută traficul maritim internațional în ape aflate sub control iranian.

Imaginea grafică avertizează că navele riscă să lovească mine dacă se abat de la traseele indicate. Anterior, pe 23 martie, oficiali americani citați de presa occidentală au declarat că în strâmtoare se află cel puțin o duzină de mine iraniene.

Un mesaj atribuit liderului suprem iranian, Mojtaba Khamenei, precizează pe 9 aprilie că Iranul va „prelua administrarea” Strâmtorii Ormuz într-o „nouă fază”. Declarația este în linie cu mesajele transmise în ultimele săptămâni de alți oficiali iranieni, potrivit cărora Teheranul intenționează să folosească Strâmtoarea Ormuz ca instrument de presiune chiar și după încheierea războiului.

Datele de monitorizare a traficului maritim comercial arată că, între ora 14:00 ET pe 8 aprilie și ora 14:00 ET pe 9 aprilie, trei cargouri și un petrolier au intrat în strâmtoare, iar șase cargouri și patru petroliere au ieșit din zonă.