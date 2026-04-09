„Cât există riscul unui atac, este suficient”. De ce va dura „luni” ca traficul prin Strâmtoarea Ormuz să revină la normal

Dacă prețul petrolului ajunge la 150 de dolari pe baril, acest lucru va declanșa o recesiune globală, avertizează experții.

Armistițiul de două săptămâni dintre SUA și Iran, deși fragil, a dat speranțe că Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă complet și criza de aprovizionare energetică ce amenință să paralizeze economia globală va fi oprită. Însă, experții avertizează că va dura „săptămâni sau luni” până când traficul prin această arteră va reveni la normal, timp în care prețul petrolului va rămâne ridicat. Armatorii nu au încredere că pot traversa strâmtoarea în siguranță și se tem pentru viețile lor. Nu este nevoie să existe un atac efectiv în zonă, simplul risc că ar putea avea loc unul îi descurajează, relatează CNBC.

Experții din domeniul transportului maritim au declarat pentru CNBC că traficul prin această arteră energetică crucială nu va reveni la normal prea curând.

Declarații contradictorii

Din SUA și Iran au venit declarații contradictorii în privința situației din Strâmtoarea Ormuz, după ce a fost anunțată încetarea focului timp de două săptămâni, ceea ce îi face pe navigatori să rămână sceptici cu privire la cât de sigură este artera.

Președintele Donald Trump a declarat marți că armistițiul este condiționat de „deschiderea completă, imediată și sigură” a strâmtorii, prin care trece, de regulă, aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze.

Vicepreședintele JD Vance a reiterat miercuri că liderii iranieni au fost de acord să redeschidă Strâmtoarea Ormuz.

Iranul a subliniat însă că redeschiderea strâmtorii este condiționată și depinde de coordonarea cu forțele armate ale țării și de limitări tehnice.

Astfel, armistițiul fragil a făcut prea puțin pentru a restabili încrederea navelor petroliere de a traversa strâmtoarea, mai ales în contextul în care există semne că încetarea focului s-ar putea prăbuși, pe fondul intensificării atacurilor mortale ale Israelului asupra Libanului.

Traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu a înregistrat încă o revenire semnificativă, fiind raportate doar patru traversări miercuri, potrivit S&P Global Market Intelligence.

„Navele par să utilizeze în continuare ruta alternativă modificată spre vest, de-a lungul insulei Larak”, a precizat instituția.

Peste 400 de petroliere încărcate cu țiței și zeci de nave care transportă GNL sau GPL rămân ancorate în afara Golfului, așteptând semnale pentru a putea trece, potrivit platformei de monitorizare MarineTraffic.

Volumul real al tranzitului ar putea fi mai mare decât indică datele, deoarece multe petroliere își opresc transponderele pentru a evita să fie vizate de Iran, însă nivelurile rămân mult sub cele de dinaintea războiului.

Condițiile de tranzit, taxele și cadrul legal pentru trecere rămân neclare, ceea ce descurajează armatorii să utilizeze această rută, potrivit firmei de cercetare maritimă Windward.

„Nu este clar dacă Iranul va menține controlul asupra Ormuzului în timpul negocierilor, dar toate semnele indică faptul că Republica Islamică nu va renunța la pârghiile sale în această perioadă de două săptămâni”, a transmis Windward.

Strâmtoarea rămâne, practic, închisă

Primele 48 de ore ale armistițiului vor fi cruciale pentru armatori, care vor evalua în acest timp dacă pot reveni în strâmtoare, a adăugat compania.

„Revenirea la normal pentru industria noastră este la câteva săptămâni distanță”, a declarat Nils Haupt de la Hapag-Lloyd, una dintre cele mai mari companii de transport maritim din lume. Firma „evită în prezent” traversarea strâmtorii, pe baza celei mai recente evaluări de risc.

„Problema nu este rezolvată…până când toate navele nu vor părăsi Strâmtoarea Ormuz, deoarece există sute de mii de containere în porturi din India, Oman și Pakistan, care trebuie transportate în Golful Persic.

Va dura săptămâni, dacă nu luni, pentru a relua programele de transport pe care le aveam înainte de începerea războiului.”

Maersk a declarat că, deși armistițiul ar putea crea oportunități de tranzit, nu oferă încă certitudine deplină în domeniul maritim și este necesară clarificarea tuturor condițiilor posibile.

Analiștii au spus pentru CNBC că situația provocată anul trecut de rebelii houthi în Marea Roșie oferă un reper pentru cât de lent ar putea reveni traficul după un armistițiu.

„În Marea Roșie, cu houthii, acordul de încetare a focului a fost încheiat în ianuarie anul trecut, iar traficul nu și-a revenit nici acum”, a declarat Nikos Petrakakos de la Tufton. „Atâta timp cât există riscul unui atac, este suficient. Nu este nevoie ca atacul să aibă loc efectiv.”

O diferență între scenariile din Marea Roșie și Strâmtoarea Ormuz este existența rutelor alternative, a explicat Panagiotis Krontiras de la Kpler.

„În primul caz, fluxurile maritime pot fi redirecționate prin Capul Bunei Speranțe, în timp ce în al doilea caz opțiunile sunt mult mai limitate și țin în principal de conducte”, a spus el. „Prin urmare, dinamica pieței ar putea favoriza o revenire mai rapidă a traficului prin Ormuz.”

Prețul petrolului va rămâne ridicat

Prețurile petrolului au scăzut la aproximativ 97 de dolari pe baril, de la aproape 110 dolari înainte de anunțarea armistițiului, dar rămân mult peste nivelul de aproximativ 70 de dolari de dinaintea războiului. Analiștii se așteaptă ca petrolul să se tranzacționeze în continuare la prețuri ridicate, pe fondul perturbărilor persistente ale aprovizionării. „Perturbările fizice și logistice nu vor dispărea peste noapte”, a spus Ray Sharma-Ong de la Aberdeen Investments, adăugând că armatorii se confruntă și cu costuri mai mari de transport, asigurări de risc de război și stocuri de precauție la nivel global. „Nu este doar o chestiune financiară”, a adăugat Petrakakos, subliniind că decizia finală aparține căpitanilor navelor. „Deocamdată, majoritatea dintre ei gândesc pe bună dreptate: «Nu contează cât de mare este bonusul, nu merită să-mi risc viața». În timp, acest lucru s-ar putea schimba.”