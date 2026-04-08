Politico: Liderii UE se tem că vor trebui să achite nota de plată după „haosul” făcut de Trump în Strâmtoarea Ormuz. „E deja un tipar”

Țările UE ar putea fi puse să escorteze navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz și să participe chiar la acțiuni de deminare. Foto: Getty Images

De fiecare dată după ce Donald Trump provoacă haos într-o parte a lumii, Europa e chemată să facă curățenie după el, sau cel puțin să plătească o notă de plată piperată pentru a repara răul făcut de președintele american. Este un tipar pe care liderii UE se tem că îl vor repeta acum în Strâmtoarea Ormuz, după ce președintele Trump a anunțat un acord de încetare a focului cu Iranul, au declarat mai mulți diplomați și oficiali europeni pentru publicația Politico.

Astfel, nu doar că Franța, Germania și Regatul Unit ar putea fi puse acum să plătească pentru o eventuală operațiune de escortare a navelor comerciale sau de deminare a strâmtorii, dar navele comerciale europene ar putea plăti inclusiv taxe mari, care nu existau înainte de declanșarea războiului, doar pentru „privilegiul” de a traversa Strâmtoarea Ormuz: Trump a declarat că ia în calcul o „asociere comună” cu Iranul și Omanul pentru a impune tarife navelor care traversează strâmtoarea.

Adăugați la toate acestea faptul că prețurile la energie din Europa vor continua să rămână, cle mai probabil, ridicate timp de săptămâni sau chiar luni - și asta în cazul în care armistițiul anunțat de Trump va fi respectat.

„E deja un tipar”, a spus pentru Politico Nacho Sánchez Amor, un parlamentar socialist spaniol care face parte din Comisia pentru Afaceri Externe a Parlamentului European. „În Gaza, vom plăti pentru reconstrucție. În Ucraina, plătim pentru război — practic singuri în acest moment. Acum s-ar putea să trebuiască să plătim pentru a curăța Strâmtoarea Hormuz”.

„NATO ar trebui să se bazeze pe loialitate reciprocă”, a adăugat parlamentarul european. „Dar așa nu funcționează.”

Liderii UE au salutat anunțul făcut de Trump legat de încheierea armistițiului cu Iranul și deblocarea Strâmtorii Ormuz, pe care l-au calificat drept un succes al diplomației.

Câți bani ar costa simpla protejare a navelor comerciale care traversează Ormuzul

După acest mic moment de respiro, liderii europeni se pregătesc acum pentru noua mare provocare: condițiile în care se va redeschide strâmtoarea.

Între timp, Iranul a anunțat deja reînchiderea Strâmtorii Ormuz și amenință că „navele care încearcă să treacă fără permisiune vor fi țintite și distruse”.

Conform președintelui Emmanuel Macron, un grup de 15 țări, inclusiv Franța, va „facilita reluarea traficului maritim” prin strâmtoare „odată ce condițiile vor fi potrivite”.

Ușor de zis, greu de făcut. Chiar și dacă vorbim de un efort al marinelor militare ale mai multor țări - inclusiv Australia și Marea Britanie - costurile unei astfel de operațiuni sunt ridicate.

Spre exemplificare, operațiunea „Earnest Will”, condusă de Statele Unite, care a implicat protejarea petrolierelor kuweitiene de atacuri iraniene în 1987-1988, a costat câteva sute de milioane de dolari, echivalentul a peste un miliard de dolari în banii de acum.

„Lucrul esențial este că această încetare a focului trebuie să se mențină,” a declarat, sub anonimat, un diplomat al UE pentru Politico. Dar angajamentul Franței, Germaniei, Regatului Unit de „a curăța” strâmtoarea „nu este un cec în alb,” a adăugat sursa citată.