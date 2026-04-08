Ce se întâmplă în Strâmtoarea Ormuz, după armistițiul SUA-Iran. Aproape 1.000 de nave sunt în zona Golfului și nu știu ce să facă

Strâmtoarea Ormuz este practic închisă de la începutul războiului. Foto: Getty Images

Noaptea trecută, 1.441 de nave erau blocate de o parte și de alta a strâmtorii Ormuz, potrivit companiei de software pentru transport maritim AXSMarine, care urmărește mișcările navelor la nivel global, scrie The Guardian.

Majoritatea - 959 - se aflau în Golf, la vest de strâmtoare, iar 621 la est fie așteptau să intre în golf pentru a se încărca cu gaze, petrol, substanțe chimice sau alte mărfuri, fie cu livrări pentru statele din Golf.

Nicio navă care transportă gaze naturale lichefiate nu a trecut prin strâmtoare de la începutul războiului, pe 28 februarie, conform datelor AXSMarine.

Un număr semnificativ de nave și-au oprit transponderele dezactivând comunicațiile pentru a-și ascunde locația exactă și pentru a încerca să se protejeze de proiectile.

În ultimele două săptămâni, până la 6 aprilie, doar 51 de petroliere au traversat strâmtoarea. Înainte de război, aproximativ 135 de nave treceau zilnic prin Strâmtoarea Hormuz în ambele direcții.

Înainte de armistițiul de aseară, Iranul anunțase că navelor deținute de cinci națiuni (China, Rusia, India, Irak și Pakistan) li se va permite să tranziteze. Navelor malaeziene și thailandeze li s-a acordat accesul după discuții diplomatice. Pe 2 aprilie, Iranul a declarat că va permite navelor sub pavilion filipinez să traverseze în urma unor negocieri ulterioare.

Armistițiul de două săptămâni anunțată aseară de Donald Trump impune Iranului redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

Însă analistul Lars Jensen, care a lucrat anterior pentru gigantul danez de logistică Maersk, a declarat pentru BBC că „nimic nu s-a schimbat cu adevărat încă” în strâmtoare - adăugând că „va dura ceva timp” pentru ca încrederea să se construiască.

El spune că se așteaptă să vadă multe nave ieșind din Golf în următoarele zile, dar doar o mică parte să intre din cauza posibilității ca navele să rămână blocate dacă armistițiul este încălcat.

Miercuri nu au existat schimbări notabile în traficul maritim din Strâmtoarea Hormuz, care a fost închisă în timpul războiului, relatează Bloomberg . Unii armatori au declarat agenției că contactează asigurători și consultanți în securitate și își pregătesc navele pentru tranzit.

Cei mai mulți, însă, avertizează că au nevoie de o mai bună înțelegere a situației pentru a relua transportul maritim. Iranul a declarat că a fost de acord să ofere trecere în siguranță pentru nave timp de două săptămâni, sub rezerva „restricțiilor tehnice” și a coordonării cu armata sa.