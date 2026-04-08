CNN: Iranul ține economia globală ostatică, iar armistițiul lui Trump îi dovedește puterea de negociere

Președintele Donald Trump a prezentat un armistițiu fragil de două săptămâni între Statele Unite și Iran drept o „victorie totală și completă”. Însă termenii armistițiului evidențiază modul în care Iranul a folosit controlul asupra strâmtorii Ormuz pentru a obține o influență enormă asupra economiei globale, se arată într-o analiză CNN.

Faptul că armistițiul este condiționat de acordul Iranului de a redeschide această cale navigabilă vitală este o recunoaștere tacită a influenței Teheranului asupra celei mai important spațiu geopolitic pentru transportul petrolului - și, odată cu acesta, asupra unor părți semnificative ale economiei globale.

„Iranul nu are nevoie de multă putere militară pentru a provoca o perturbare uriașă a economiei globale”, a declarat Samantha Gross, expertă în energie la Brookings.

Investitorii și traderii au salutat armistițiul, chiar dacă analiștii au avertizat că îngrijorările legate de aprovizionarea globală cu petrol nu au dispărut. Prețurile țițeiului au scăzut miercuri cu 15-20%, prețurile de referință europene ale gazelor naturale scăzând cu o marjă similară.

„Există obstacole semnificative de depășit înainte ca acordul de încetare a focului dintre SUA, Israel și Iran să se poată traduce într-un sfârșit durabil al războiului”, a avertizat Neil Shearing, economist-șef la Capital Economics, într-o notă. „Pentru piețe, cea mai critică problemă rămâne statutul strâmtorii Ormuz.”

Iranul deține o putere unică privind piața energiei globale

Rămâne de văzut dacă transportul maritim se va relua complet, iar după unele semne privind tranzitul de petroliere, Iranul ar fi oprit miercuri traficul după ce Israelul a atacat Libanul. Cel puțin deocamdată, armata iraniană controlează aceste transporturi maritime, acordându-i o putere unică în ceea ce privește piețele energetice globale.

Iranul a blocat efectiv strâmtoarea Ormuz pentru marea majoritate a navelor timp de mai mult de șase săptămâni - un scenariu anterior de neconceput pentru o cale navigabilă care transportă în mod obișnuit aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol și gaze naturale și o treime din exporturile mondiale de îngrășăminte cu uree.

„Acesta este lucrul de care analiștii în domeniul securității energetice... au fost îngrijorați dintotdeauna”, a declarat Gross de la Brookings.

Țările din întreaga lume se confruntă cu șocul istoric al aprovizionării cu petrol.

În Asia, iminenta penurie de combustibil determină guvernele să ia măsuri drastice, Filipine declarând o urgență energetică națională. Între timp, Europa se confruntă cu creșterea prețurilor la electricitate exact când iese din criza provocată de războiul din Ucraina. Și chiar și în Statele Unite, bogate în petrol, prețurile la benzină au crescut.

Influența Iranului asupra strâmtorii „a fost suficientă pentru ca acesta să poată obține un armistițiu” și, în mod crucial, cu propriul regim slăbit, dar încă în picioare, a declarat pentru CNN Dan Alamariu, strateg geopolitic șef la firma de consultanță Oxford Economics. Iranul a transformat strâmtoarea Ormuz în armă pentru a purta un “război economic”.

Petrolul iranian se vinde la un preț foarte mare

Controlul strâmtorii Ormuz a oferit Iranului două avantaje cheie: o pârghie economică față de restul lumii și capacitatea de a-și alimenta vistieria din timpul războiului cu venituri din vânzările de petrol - la prețuri umflate.

Washingtonul a ridicat chiar și temporar sancțiunile asupra a aproximativ 140 de milioane de barili de petrol iranian transportat pe mare pentru a atenua criza globală a aprovizionării.

Exporturile de petrol ale Iranului au fost în medie de aproximativ 1,85 milioane de barili pe zi până în martie, cu aproximativ 100.000 de barili pe zi mai mult decât media dintre decembrie și februarie, potrivit lui Homayoun Falakshahi, analist la firma de date și analiză Kpler.

Iranul câștigă, de asemenea, mai mult din exporturile sale de petrol, care în vremuri normale se vând la o reducere de aproximativ 10 dolari pe baril față de țițeiul Brent. În unele vânzări recente din China, care de obicei aprovizionează cea mai mare parte a petrolului iranian, acest țiței s-a vândut cu aproximativ 3 dolari pe baril mai mult decât Brent, a spus Falakshahi. În India, această primă a ajuns la 7 dolari în unele cazuri, a adăugat el, citând comercianții și rafinăriile de pe teren în ambele țări.

„Numărul mai mare de clienți și lipsa petrolului concurent din Orientul Mijlociu au crescut prețul petrolului iranian”, a declarat Falakshahi pentru CNN.

Atuul Iranului a ieșit la iveală în urma războiului

Între timp, Teheranul dorește să continue să-și exercite noul avantaj economic, continuând să aibă un cuvânt de spus asupra accesului la strâmtoare chiar și după încheierea războiului, conform unei propuneri în 10 puncte care stă la baza negocierilor cu Statele Unite.

„Regimul aflat la putere în Iran și-a consolidat (probabil) controlul politic și și-a demonstrat capacitatea de a pune în genunchi piețele globale de petrol și gaze”, a scris Karl Schamotta, strateg șef de piață la Corpay Currency Research, într-o notă publicată marți.

Trump, la rândul său, a descris propunerile Iranului ca fiind „o bază fezabilă pentru negocieri”, potrivit unei postări pe Truth Social.

Mai mulți analiști văd acum un sistem de taxare potențial permanent pentru navele care tranzitează calea navigabilă, deși cu avertismente importante.

„Armistițiul a consolidat strâmtoarea Ormuz atât ca punct de presiune, cât și ca mecanism de negociere”, au scris analiștii de la Kpler într-o notă publicată miercuri.

De exemplu, Kpler a sugerat că Omanul, în apele sale teritoriale se află o parte din strâmtoare, ar putea acționa ca un „intermediar neutru, nesancționat” care primește plăți și apoi remite o parte convenită Iranului. Formalizarea accesului plătit la Strâmtoarea Hormuz ar putea contribui la satisfacerea unei alte cerințe principale ale Iranului - compensarea economică pentru daunele provocate de conflict.

Teheranul a luat deja măsuri pentru a începe să perceapă taxe navelor care tranzitează strâmtoarea în ultimele săptămâni, cel puțin o navă plătind 2 milioane de dolari pentru a face acest lucru, potrivit firmei de informații maritime Lloyd’s List.

Miercuri, agenția de știri semi-oficială iraniană Tasnim a raportat că Iranul și Omanul intenționează să perceapă taxe de tranzit. CNN a contactat ministerul de externe al Omanului pentru comentarii.

Companiile de transport maritim comercial și asigurătorii vor accepta probabil taxe de tranzit „mai rapid decât factorii de decizie politică”, potrivit lui Kpler. „Pentru o mare parte din capacitatea de export a Golfului, nu există o rută alternativă semnificativă.”