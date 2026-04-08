Primele nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după armistiţiul SUA - Iran. Ce înseamnă asta pentru transportul de petrol

3 minute de citit Publicat la 15:10 08 Apr 2026 Modificat la 16:00 08 Apr 2026

Navă cargo în strâmtoarea Ormuz, în zona de coastă a Emiratelor Arabe Unite. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Două nave au trecut prin Strâmtoarea Ormuz, după ce Iranul a acceptat să redeschidă această cale navigabilă strategică, ca parte a unui acord de încetare a focului cu Statele Unite, arată datele publicate miercuri pe site-ul de urmărire a traficului maritim MarineTraffic, informează AFP, potrivit Agerpres.

„Vrachierul NJ Earth, deţinut de un armator grec, a tranzitat strâmtoarea la ora 08:44 UTC, în timp ce Daytona Beach, care arbora pavilion liberian, a făcut traversarea mai devreme, la ora 06:59 UTC, la scurt timp după ce a părăsit portul Bandar Abbas”, în Iran, potrivit contului X al MarineTraffic.

În noaptea de marţi spre miercuri, Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui încetări a focului timp de două săptămâni. În această perioadă, traversările prin Strâmtoarea Ormuz vor fi efectuate „în coordonare cu forţele armate iraniene”, a scris ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, pe X.

„Tranzitul Strâmtorii Ormuz de către nava NJ Earth ar putea fi un prim semn de reluare a traficului, dar este încă prea devreme pentru a spune dacă este vorba de o redeschidere mai amplă legată de armistiţiu sau de o autorizaţie prealabilă”, a declarat pentru AFP Ana Subasic, analist la Kpler, proprietarul MarineTraffic.

„Această primă traversare trebuie interpretată cu prudenţă”

Nava NJ Earth şi-a ţinut transponderul activat în timp ce urma o rută din apropierea insulei Larak, supranumită „cabina de taxare a Teheranului” de către publicaţia maritimă Lloyd's List. AFP nu a putut confirma imediat destinaţia acesteia.

„Chiar dacă ne aşteptăm la mai multe traversări în zilele următoare, această primă traversare trebuie interpretată cu prudenţă”, a subliniat analistul.

Potrivit Lloyd's List, peste 800 de nave sunt în prezent imobilizate în Golful Persic, dar armatorii şi navlositorii au indicat miercuri dimineaţă că se desfăşoară pregătiri pentru a-şi repune navele în mişcare.

Accesul prin Strâmtoarea Ormuz a fost sever restricţionat de Republica Islamică atunci când Statele Unite şi Israelul au început bombardarea ţării pe 28 februarie. În perioada 1 martie - 7 aprilie, au fost înregistrate 307 treceri de nave de marfă, conform datelor Kpler, o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.

În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazul natural lichefiat din lume trec prin această strâmtoare care leagă apele Golfului de principalele rute maritime internaţionale.

Italia exclude să trimită nave pentru a patrula în Strâmtoare Ormuz fără mandat ONU

Italia nu va trimite nicio navă pentru a ajuta la patrularea Strâmtorii Ormuz în urma încetării focului între SUA şi Iran decât cu autorizaţie din partea Naţiunilor Unite, a declarat miercuri vicepremierul Matteo Salvini, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

„Nu este pe agendă. Noi am spus deja că nu vom trimite nave dacă nu este o iniţiativă a Naţiunilor Unite”, le-a declarat Salvini reporterilor.

Războiul dus de SUA şi Israel împotriva cu Iranului a declanşat o criză energetică pentru economia globală, blocând mari cantităţi de petrol şi gaze în Golf după ce Teheranul a închis Strâmtoarea Ormuz pentru majoritatea navelor, lovind deosebit de puternic Europa, inclusiv Italia.

Perturbările i-au determinat pe unii, inclusiv pe partidul lui Salvini, Liga, să solicite Uniunii Europene să ia în considerare reluarea achiziţiilor de energie din Rusia.

Salvini a revenit, însă, ulterior asupra acestei poziţii, spunând că nu ar fi fezabilă atâta timp cât războiul din Ucraina continuă.

„Sper că va veni în curând o vreme când se va putea vorbi despre reconstrucţie şi cooperare, inclusiv parteneriate şi energie, odată ce conflictul cu Rusia se va fi încheiat”, a declarat Salvini în faţa Asociaţiei Presei Străine din Italia.

La fel ca alte state NATO reticente să sprijine atacurile administraţiei americane asupra Iranului, Italia a refuzat săptămâna trecută să permită avioanelor militare americane să aterizeze la baza aeriană Sigonella, din Sicilia, în drum spre Orientul Mijlociu.

Salvini a respins sugestiile că dezacordurile în creştere între Washington şi capitale europene ar putea conduce la o dezangajare a Statelor Unite de Europa.

„Nu cred că există o problemă iminentă în ce priveşte retragerea trupelor NATO din Europa”, a comentat vicepremierul italian.