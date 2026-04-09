Încă o mișcare bizară pe bursă. Pariuri de 950 de milioane de $ pe scăderea prețului petrolului, cu câteva ore înainte de armistițiu

Investitorii au pariat aproximativ 950 de milioane de dolari pe scăderea prețului petrolului, cu doar câteva ore înainte ca Statele Unite și Iranul să anunțe un armistițiu. Este cel mai nou pariu masiv privind prețul celui mai tranzacționat produs din lume, înaintea unui anunț major al președintelui american Donald Trump.

Marți, investitorii au vândut în total 8.600 de contracte futures pe petrol Brent și țiței american, la ora 19:45 GMT, potrivit datelor LSEG, scrie Huffington Post, care citează Reuters.

În jurul orei 22:30 GMT, Trump a renunțat la amenințările privind distrugerea „unei întregi civilizații” și a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul. După acest anunț, contractele futures pe petrol au scăzut cu aproximativ 15%, coborând sub 100 de dolari pe baril la începutul ședinței oficiale de tranzacționare de miercuri.

Pariurile mari pe creșterea sau scăderea prețului petrolului nu sunt ceva neobișnuit, deoarece traderii le folosesc pentru a se proteja de riscuri în tranzacțiile mari cu petrol fizic. Totuși, astfel de tranzacții sunt rareori făcute în pachete atât de mari. De obicei, traderii preferă să își împartă ordinele pe mai multe burse și să folosească tranzacționare algoritmică, pe parcursul mai multor ore, pentru a nu influența prețurile prin propriile mișcări. În plus, ordine atât de mari sunt executate rar după închiderea oficială a pieței, care are loc de luni până vineri la ora 18:30 GMT.

Acest pariu vine după o mișcare asemănătoare din 23 martie, când investitorii au vândut contracte futures pe petrol în valoare de 500 de milioane de dolari cu doar 15 minute înainte ca Trump să anunțe că amână atacurile asupra infrastructurii energetice a Iranului. Anunțul a surprins piețele și a dus apoi la o scădere de 15% a prețului petrolului.

În tranzacțiile de marți, aproximativ 6.200 de contracte futures pe Brent au fost schimbate la ora 19:45 GMT, adică în jur de 1% din volumul total al sesiunii regulate din acea zi. În același timp, au fost tranzacționate și aproximativ 2.400 de contracte futures pe WTI, echivalentul a circa 1% din volumul zilnic obișnuit.

Volumele de tranzacționare și volatilitatea au crescut puternic de la începutul războiului. În medie, în cei trei ani dinaintea conflictului, aproximativ 300.000 de contracte futures pe petrol Brent erau tranzacționate zilnic. Această cifră s-a dublat în ultimele patru săptămâni, în condițiile în care volumele zilnice au atins niveluri record de peste un milion de contracte, echivalentul a un miliard de barili de petrol.