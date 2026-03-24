Pariuri de jumătate de miliard de dolari pe petrol. Mii de contracte au fost tranzacționate cu 15 minute înainte de mesajul lui Trump

Traderii au plasat pariuri în valoare de aproximativ jumătate de miliard de dolari pe piața petrolului cu circa 15 minute înainte ca Donald Trump să publice un mesaj în care lăuda „discuțiile productive” cu Iranul, postare care a dus la prăbușirea prețului țițeiului și a generat volatilitate și în alte clase de active, scrie Financial Times.

Aproximativ 6.200 de contracte futures Brent și West Texas Intermediate au fost tranzacționate între orele 6:49 și 6:50 dimineața, ora New York-ului, luni, cu doar un sfert de oră înainte ca președintele SUA să scrie pe Truth Social că în ultimele zile au avut loc "conversații productive" cu Teheranul pentru a pune capăt războiului din Iran.

Valoarea noțională a acestor tranzacții a fost de 580 de milioane de dolari, potrivit calculelor Financial Times pe baza datelor Bloomberg.

Volumele de tranzacționare pentru Brent și WTI au crescut brusc în același interval, cu 27 de secunde înainte de ora 6:50.

Contractele futures care urmăresc indicele bursier S&P 500 au crescut în preț la scurt timp după tranzacțiile din piața petrolului, în timp ce volumele au înregistrat, de asemenea, o creștere semnificativă în aceeași perioadă. Nu se știe dacă tranzacțiile de luni au fost realizate de o singură entitate sau de mai multe.

Anunțul lui Trump de la ora 7:04 a declanșat o vânzare puternică pe piețele globale de energie și creșteri ale contractelor futures pe indicele S&P 500 și ale acțiunilor europene, pe măsură ce investitorii și-au redus pariurile pe un conflict de durată.

Tranzacțiile bine sincronizate au amintit de seria de pariuri mari și extrem de profitabile făcute pe platforma de predicții Polymarket privind momentul atacurilor SUA din ultimele luni asupra Iranului și Venezuelei.

"Este greu de demonstrat o relație de cauzalitate… dar te întrebi cine ar fi putut fi relativ agresiv în vânzarea de contracte futures în acel moment, cu 15 minute înainte de postarea lui Trump", a declarat un strateg de piață de la un broker american, referindu-se la tranzacțiile de luni.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Kush Desai, a spus: "Singura preocupare a președintelui Trump și a oficialilor administrației Trump este să facă ceea ce este mai bine pentru poporul american. Casa Albă nu tolerează ca vreun oficial al administrației să profite ilegal de informații privilegiate, iar orice sugestie că oficialii s-ar implica în astfel de activități fără dovezi este nefondată și iresponsabilă."

Mai multe fonduri speculative au remarcat că acesta este doar unul dintre exemplele din ultimele luni în care tranzacții de amploare au fost efectuate înaintea unor anunțuri oficiale ale guvernului SUA.

"Cineva tocmai a devenit mult mai bogat"

Un trader de la un fond speculativ major a declarat că analiștii din energie au observat recent mai multe tranzacții mari de tip block, pe care le-au considerat neobișnuit sincronizate. Un alt manager de portofoliu a spus că o serie de tranzacții mari și bine sincronizate au generat un "nivel de frustrare" în rândul investitorilor.

"Intuiția mea, după 25 de ani de urmărire a piețelor, este că acest lucru este cu adevărat neobișnuit", a adăugat el. "Este luni dimineață, nu există date importante în acea zi, nu sunt discursuri ale Fed pe care să vrei să le anticipezi. Este o tranzacție neobișnuit de mare pentru o zi fără riscuri de eveniment… Cineva tocmai a devenit mult mai bogat."

Într-o postare pe X, mai târziu în cursul zilei de luni, președintele Parlamentului iranian, Mohammad-Bagher Ghalibaf, a negat că ar fi avut loc negocieri între Washington și Teheran, declanșând o retragere a burselor globale și noi achiziții pe piețele de energie.

El a adăugat: "Știrile false sunt folosite pentru a manipula piețele financiare și petroliere și pentru a ieși din impasul în care SUA și Israelul sunt prinse".

Un trader de mărfuri a spus că vânzările de contracte futures pe petrol nu au fost foarte mari raportat la volumele unei piețe deja foarte active, chiar și înainte de război, dar că a observat o mișcare bruscă și pe TTF, referința europeană pentru gaze, aproximativ în același timp.

Tim Skirrow, șeful departamentului de derivate la firma de consultanță Energy Aspects, a declarat: "Este un volum mai mare decât m-aș aștepta la acea oră din zi [pentru Brent și WTI], dar, în același timp, nu este excesiv de mare. Îmi este puțin greu să fac legătura între aceste elemente."

El a adăugat că piețele de contracte futures și opțiuni pe Brent au înregistrat „intrări semnificative” de capital din partea fondurilor în ultimele săptămâni: "Având în vedere reacția prețurilor, se pare că aproape toată lumea era pe poziții de cumpărare. Acesta este aproape un precursor necesar pentru o mișcare atât de violentă."