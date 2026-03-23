Prețul petrolului e greu de ținut sub control după declarațiile lui Trump și ale Iranului. A crescut iar brusc la 106 dolari pe baril

Prețul petrolului a scăzut brusc cu 8% după ce Trump a anunțat negocieri cu Iranul. FOTO: Getty Images

Prețurile petrolului au scăzut brusc luni după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA și Iranul au avut discuții productive, ceea ce l-a determinat să ordone oprirea atacurilor împotriva infrastructurii energetice cheie din țară. Ulterior, a crescut la fel de brusc, după ce Iranul a negat că sunt negocieri.

UPDATE 14.10 Prețul petrolului a crescut la fel de brusc, de la 98 la 106 dolari pe baril după ce Iranul a susținut că nu poartă negocieri cu Trump și că președintele american „a dat înapoi după ce a auzit care vor fi țintele noastre”.

Știrea inițială

Contractele futures West Texas Intermediate au scăzut cu 8%, la 90,10 dolari pe baril.

Țițeiul Brent a scăzut cu 8%, ajungând la 90,10 dolari pe baril.

De asemenea, contractele futures pe acțiuni au crescut brusc după anunțul lui Donald Trump. Contractele futures Dow Jones Industrial Average au crescut cu 1.130 de puncte, sau 2,5%. Contractele futures pe S&P 500 au crescut cu 2,3%, Înainte de comentariile lui Trump, contractele futures indicau noi pierderi pentru piețele bursiere.

Președintele american Donald Trump anunță că SUA și Iranul au avut „conversații foarte bune și productive” privind încheierea războiului și spune că a cerut Departamentului de război „să amâne, pentru o perioadă de cinci zile, toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene”.

„Sunt încântat să raportez că Statele Unite ale Americii și Iranul au avut, în ultimele două zile, conversații foarte bune și productive privind o rezolvare completă și totală a ostilităților noastre din Orientul Mijlociu. Pe baza caracterului și tonului acestor discuții aprofundate, detaliate și constructive, care vor continua pe parcursul acestei săptămâni, am instruit Departamentul de Război să amâne pentru o perioadă de cinci zile, orice și toate loviturile militare împotriva centralelor electrice și infrastructurii energetice iraniene, sub rezerva succesului întâlnirilor și discuțiilor în curs”, a scris Donald Trump, pe Social Truth.

Anterior, Goldman Sachs își majorase drastic previziunile privind prețul petrolului luni, anticipând că Brent va ajunge la o medie de 110 dolari în martie și aprilie, față de o prognoză anterioară de 98 de dolari, sau o creștere de 62% față de media anuală din 2025. De asemenea, banca și-a îmbunătățit estimările privind prețul petrolului (WTI) la 98 de dolari în martie și 105 dolari în aprilie.

„Presupunând că fluxurile din Ormuz rămân la 5% [din fluxurile normale] până pe 10 aprilie, este probabil ca prețurile să aibă o tendință de creștere în acea perioadă”, au declarat analiștii de la Goldman, adăugând că recunoașterea de către guverne a riscurilor legate de oferta concentrată și capacitatea internă limitată ar putea duce la o stocare mai mare și la prețuri pe termen lung.

Dacă fluxurile de petrol din Hormuz rămân la 5% timp de 10 săptămâni, prețurile zilnice ale țițeiului Brent vor depăși probabil nivelul record din 2008, a declarat Goldman. Țițeiul Brent a atins aproximativ 147 de dolari pe baril în iulie 2008, înainte de a se prăbuși la aproximativ 40 de dolari în câteva luni, pe măsură ce criza financiară globală a zdrobit cererea.