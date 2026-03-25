Tipare suspecte pe bursa petrolului: Cineva pare să știe dinainte ce anunță Trump despre războiul din Iran. Și câștigă de fiecare dată

Pe măsură ce războiul din Iran face ca prețurile la petrol să crească tot mai mult, un grup de persoane privilegiate par să profite din plin de criza blocării Strâmtorii Ormuz: o serie de tranzacții bursiere suspecte pe piețele de petrol au fost făcute la intervale extrem de scurte, de fiecare dată cu doar câteva minute înainte ca declarațiile lui Donald Trump despre evoluția războiului din Iran să zguduie piețele globale, conform datelor bursiere consultate de Axios.

Reprezentanții Partidului Democrat, care e favorit în sondaje să câștige alegerile mid-term din noiembrie și să preia controlul Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, strâng deja dovezi pentru o posibilă comisie de anchetă a acestei situații.

Astfel, luni, cu circa 16 minute înainte ca Trump să anunțe o suspendare a atacurilor SUA asupra infrastructurii energetice - centralele electrice - iraniene, au fost plasate tranzacții de 580.000 de milioane de dolari în contracte futures pentru petrol Brent. După anunțul făcut de Trump privind stoparea atacurilor, prețul țițeiului a scăzut brusc.

De asemeni, vineri, 27 februarie, cu o zi înainte de declanșarea atacurilor SUA-Israel asupra Iranului, s-a înregistrat o creștere neobișnuită de nu mai puțin de 150 de conturi create pe platforma de predicții online Polymarket, care au postat sute de pariuri care „preziceau” că SUA va ataca Iranul a doua zi, 28 februarie. Ceea ce s-a și întâmplat.

La începutul anului, pe 2 ianuarie, un „parior” anonim a pariat 32.000 de dolari pe faptul că Nicolas Maduro va fi capturat. Ceea ce s-a și întâmplat chiar a doua zi, 3 ianuarie, iar misteriosul parior a câștigat astfel pe loc 400.000 de dolari.

Zilele trecute, alte opt conturi noi, create aproape simultan pe platforma de predicții online Polymarket, au pariat un total de aproape 70.000 de dolari pe un armistițiu între Statele Unite și Iran. Dacă acordul se concretizează înainte de 31 martie, câștigul ar fi de aproape 820.000 de dolari. Experții spun că pariurile poartă semnele clare ale accesului la informații privilegiate.

„Toți angajații federali din SUA se supun normelor de etică guvernamentală care interzic folosirea de informații nedestinate publicului, în scopul obținerii de câștiguri financiare personale. Cu toate acestea, orice sugestie că oficialii Administrației sunt angajați în astfel de activități, fără nicio dovadă, e lipsită de fundament și iresponsabilă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe Kush Desai, într-o declarație preluată de Axios.

Publicația americană notează că, deși nu există nicio dovadă clară a implicării administrației SUA în aceste tranzacții și pariuri suspecte, cel de-al doilea mandat la Casa Albă al lui Donald Trump a fost deja caracterizat prin acordarea de contracte și favoruri financiare unor aliați și chiar membri de familie ai actualului președinte.

Fiii lui Trump, Eric și Donald Jr, au investit în companii producătoare de drone care sunt înscrise acum la licitațiile organizate de Pentagon. Cumnatul lui Trump, Jared Kushner, speră să obțină miliarde de dolari pentru un fond privat destinat țărilor din Golful Persic.

Concomitent Secția de Integritate din cadrul Departamentului de Justiției al SUA - creată special după scandalul Watergate cu scopul anchetării înalților oficiali corupți din SUA - a fost aproape desființată: de la 36 de angajați câți erau anul trecut, acum în această secție mai lucrează doar două persoane.

Președintele american Donald Trump a raportat venituri de peste 600 de milioane de dolari din criptomonede, cluburi de golf și alte afaceri, potrivit unei declarații financiare publicate vineri, care oferă o imagine amplă asupra imperiului său economic,

În total, fostul președinte a raportat active în valoare de cel puțin 1,6 miliarde de dolari, conform unui calcul realizat de Reuters. Zilele trecute, guvernul SUA a publicat noile reguli de reglementare a pieței cripto, care favorizează chiar familia Trump.