Guvernul american a publicat noile reguli de reglementare pentru piața cripto. Ele ar favoriza familia Trump și afacerile acesteia

Marți, principalele autorități de reglementare financiară din SUA au publicat reguli pentru industria criptomonedelor care ar putea reduce cerințele de reglementare și despre care persoane din interior cred că vor avantaja inițiativele familiei Trump, relatează The Guardian. Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) a emis noi orientări pentru industria cripto, menite să răspundă unei întrebări vechi: ce anume se califică drept valoare mobilă, o clasificare care implică o supraveghere strictă.

Președintele SEC, Paul Atkins, a numit acest cadru o „taxonomie a instrumentelor” pentru sector. Publicate împreună cu Comisia pentru Tranzacții cu Contracte Futures pe Mărfuri (CFTC), orientările clasifică majoritatea activelor bazate pe criptomonede drept mărfuri, obiecte de colecție, instrumente de plată sau „instrumente digitale”, scutindu-le de cerințele mai stricte de supraveghere și raportare ale SEC. Doar reprezentările pe blockchain ale valorilor mobiliare existente, precum acțiunile și obligațiunile, rămân încadrate ca valori mobiliare în acest nou cadru.

Interviuri cu experți juridici, lobby-iști și antreprenori din domeniul cripto sugerează că aceste noi reguli ar putea reduce semnificativ multe dintre cerințele actuale de reglementare și transparență din sector și ar putea stimula un interes instituțional sporit pentru activitățile bazate pe criptomonede — schimbări de piață care ar putea avantaja proiectele cripto ale familiei Trump.

„Această interpretare recentă este în linie cu alte acțiuni ale administrației Trump menite să faciliteze extinderea continuă a emiterii și tranzacționării de criptomonede generatoare de profit, dar fără valoare socială, în mare parte fără reglementare federală”, a declarat Todd Baker, cercetător la Columbia Business School și Columbia Law School.

În timpul celui de-al doilea mandat al lui Donald Trump, SEC s-a îndepărtat de abordarea din timpul administrației Joe Biden, precum și de cea din primul mandat Trump, care presupunea reglementarea sectorului prin acțiuni frecvente de aplicare a legii și tratarea unei game largi de criptoactive drept valori mobiliare.

Atkins a declarat, marți, că autoritatea de reglementare „nu mai este «comisia pentru valori mobiliare și orice altceva»”, în discursul său de anunțare a orientărilor, susținut la Blockchain Summit, o conferință din Washington DC organizată de The Digital Chamber, un grup de lobby axat pe criptomonede.

Declarațiile sale au fost întâmpinate cu aplauze din partea participanților și a industriei în ansamblu. Cody Carbone, directorul executiv al The Digital Chamber, a spus că anunțurile SEC și CFTC sunt „indicatori că agențiile au o înțelegere solidă a tehnologiei activelor digitale și a obiectivului de a echilibra inovația cu protecția consumatorilor” și reprezintă un pas spre consolidarea „rolului SUA ca principal centru global al criptomonedelor”.

În declarația oficială, Atkins a spus că orientările sunt concepute ca o „punte” până când Congresul va adopta o legislație mai cuprinzătoare. Această legislație, Clarity Act, are un viitor incert, fiind încetinită în Congres, parțial din cauza disputelor dintre companiile cripto și bănci privind acordarea de dobânzi deținătorilor de monede stabile. Summer Mersinger, director executiv al Blockchain Association, un important grup de lobby cripto, a declarat că coordonarea între agenții „poate ajuta pe termen scurt”, în timp ce legislația ar „oferi certitudine pe termen lung”.

Inițiativele cripto ale familiei Trump acoperă mai multe categorii care, în cadrul „taxonomiei intrumentelor” propuse de Atkins, ar fi exceptate de la supravegherea SEC — în special proiectele care implică „meme coins”, un tip de criptomonedă considerat pur speculativ. Înainte de a doua sa învestire, în ianuarie 2025, Trump și-a lansat propria criptomonedă de acest tip, numită $Trump. În mai 2025, președintele american a găzduit cei mai mari 220 de cumpărători ai $Trump și a organizat o recepție privată pentru primii 25, care au cheltuit aproximativ 148 de milioane de dolari pe astfel de instrumente financiare. Prima doamnă Melania Trump a lansat, la rândul său, o criptomonedă similară, numită $Melania.

Limitarea clasificării ca valori mobiliare ar putea crește interesul investitorilor instituționali pentru criptomonede precum meme coins, potrivit lui Gracy Chen, director executiv al platformei Bitget. Acestea erau „anterior percepute ca având risc ridicat din cauza incertitudinii privind aplicarea reglementărilor”, a spus ea.

Potrivit lui Baker, noile orientări confirmă că și alte tokenuri cripto asociate familiei Trump nu vor fi considerate valori mobiliare. Printre acestea se numără stablecoin-ul USD1 — o criptomonedă al cărei preț este legat de dolarul american — precum și $WLFI, un „token de guvernanță” care le oferă deținătorilor drept de vot în dezvoltarea unui proiect cripto.

Ambele sunt emise de World Liberty Financial, companie cripto cofondată de membri ai familiei Trump în 2024. Investigații ale Wall Street Journal sugerează că familia Trump și-a crescut averea cu aproximativ 5 miliarde de dolari după lansarea tokenului $WLFI în septembrie 2025; alte relatări arată că apropiați ai unei familii regale din Abu Dhabi au cumpărat în secret o participație de 49% în companie, într-o tranzacție de 500 de milioane de dolari, ceea ce a ridicat semne de întrebare privind un posibil mecanism de tip „pay-to-play”. American Bitcoin Corp, cofondată de fiii lui Trump, ar putea fi mai puțin afectată de schimbări.

„Conformitatea a fost întotdeauna prioritatea principală pentru World Liberty Financial și, la fel ca orice companie de top din industrie, vom continua să respectăm regulile stabilite de autorități și legislatori”, se arată într-un comunicat al companiei. Aceasta a precizat că nu a comunicat cu SEC sau CFTC înainte de anunțarea noilor reguli.

Potrivit lui Stephen Aschettino, partener la firma de avocatură Fox Rothschild, noile orientări ar clasifica meme coins drept „obiecte digitale de colecție”, care nu intră nici sub jurisdicția SEC, nici a CFTC. „Asta înseamnă că nu există obligații de raportare și nici protecții antifraudă în baza legislației privind valorile mobiliare”, a spus acesta. „Acest gol merită o atenție publică serioasă”.

Deși Atkins le-a descris drept o soluție temporară, aceste reguli ar putea avea efecte pe termen lung, chiar și după mandatul lui Trump. Aschettino a spus că, deși orientările de reglementare pot fi teoretic schimbate de administrații viitoare, va fi mult mai dificil de inversat impactul pe care extinderea criptomonedelor îl poate avea asupra piețelor financiare.