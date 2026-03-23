Experți: „Au informații din interior”. Opt conturi anonime, create în aceeași zi, au pariat 70.000 de dolari pe armistițiul SUA–Iran

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Opt conturi noi, create aproape simultan pe platforma de predicții online Polymarket, au pariat în weekend un total de aproape 70.000 de dolari pe un armistițiu între Statele Unite și Iran. Dacă acordul se concretizează înainte de 31 martie, câștigul ar fi de aproape 820.000 de dolari. Experții spun că pariurile poartă semnele clare ale accesului la informații privilegiate, scrie The Guardian.

Ce s-a întâmplat

Toate cele opt conturi au fost create în jurul datei de 21 martie – exact în perioada în care Donald Trump a dat semnale contradictorii: mai întâi a părut să escaladeze conflictul cu Iranul, apoi a sugerat într-o postare pe Truth Social, publicată după închiderea piețelor, că ia în calcul „reducerea treptată” a operațiunilor militare.

Nu e prima dată când se întâmplă asta. Un alt cont, creat cu puțin timp înainte de atacurile americane asupra Iranului din 28 februarie, a pariat și a câștigat pe acel eveniment. De atunci, contul nu a mai pariat pe nimic altceva.

Portofelele digitale „arată cu siguranță ca aparținând cuiva care are un anumit grad de informații din interior”, a declarat Ben Yorke, fost cercetător la CoinTelegraph, care dezvoltă acum o platformă de tranzacționare cu inteligență artificială numită Starchild.

De ce cred experții că e vorba de informații din interior

Conturile Polymarket sunt anonime, iar proprietarii portofelelor cripto sunt aproape imposibil de identificat. Totuși, experții au observat două indicii clasice de tranzacționare pe bază de informații privilegiate.

Primul: pariurile au fost plasate direct la prețul pieței, fără nicio negociere – semn că cel care paria era sigur pe rezultat și nu avea timp sau interes să aștepte un preț mai bun. Al doilea: conturile par să aparțină unui singur investitor care și-a împărțit pariul pe mai multe portofele pentru a nu atrage atenția.

„De obicei, când vezi împărțirea pe mai multe portofele și încercări deliberate de a masca identitatea, e unul din două scenarii: fie un investitor foarte mare care încearcă să-și protejeze poziția de impactul asupra pieței, fie tranzacționare pe bază de informații din interior”, a explicat Yorke.

Propriul indicator al Polymarket privind șansele unui armistițiu înainte de 31 martie a crescut de la 6% pe 21 martie la 24% luni. Peste 21 de milioane de dolari sunt pariate în acest moment pe acest scenariu.

Piețele de predicții, noul instrument al războaielor moderne

Platformele de predicții online precum Polymarket și Kalshi au devenit rapid o componentă a conflictelor militare contemporane. Pariuri plasate în timp util în acest an sugerează că persoane cu acces la informații secrete le-ar putea folosi pentru a profita financiar – fie că e vorba de planurile lui Trump de a-l răpi pe liderul venezuelean Nicolas Maduro, fie de momentul atacurilor americano-israeliene asupra Iranului.

Polymarket, printre ai cărei investitori se numără o firmă de capital de risc deținută de Donald Trump Jr., a fost deja criticată și supusă verificărilor pentru că ar putea facilita profitarea financiară de pe urma războiului. O investigație recentă a New York Times a arătat că, deși compania se prezintă drept „News 2.0” – o sursă alternativă de informații bazată pe puterea predicțiilor colective – propriile sale canale de social media sunt pline de informații false.

Pe canalele de Discord dedicate platformei, utilizatorii și boții automatizați făceau schimb luni de strategii despre cum să facă bani din război – inclusiv arbitraj între platforme diferite sau urmărirea traderilor cu istoric bun de predicții. O postare îi sfătuia pe utilizatori să parieze „DA” pe armistițiul SUA-Iran pentru că trei traderi cu istoric profitabil pariaseră în acest sens, iar un trader cu istoric prost pariase „NU”.

Regula-cheie: ambele părți trebuie să confirme

Chiar și cu informații din interior, câștigarea acestui pariu nu e garantată. Regulile Polymarket cer ca atât SUA, cât și Iranul să confirme public armistițiul.

Condiția este formulată clar: „În sensul acestei piețe, un «acord oficial de încetare a focului» necesită o confirmare publică clară din partea atât a guvernului Statelor Unite, cât și a guvernului Iranului că au convenit să oprească ostilitățile militare unul împotriva celuilalt”.

Polymarket a fost contactată pentru obținerea unui punct de vedere.