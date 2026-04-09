Iranul anunţă două rute maritime alternative la Strâmtoarea Ormuz, din cauza unor posibile "mine"

Marina Gărzilor Revoluţionare Iraniene a anunţat joi că navele care trec prin strâmtoarea Ormuz trebuie să utilizeze două rute alternative, apropiate de coastele iraniene, invocând posibilitatea existenţei unor "mine" pe ruta obişnuită mai în largul mării.

"Pentru a fi protejate de posibile coliziuni cu mine, în coordonare cu Marina Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice (...), până la noi ordine, (navele) vor trebui să folosească rute alternative pentru traficul în strâmtoarea Ormuz", au indicat media iraniene, citând un comunicat militar însoţit de o hartă maritimă care arată itinerariile la sud şi la nord de insula Larak, scrie Agerpres.



Pentru a intra în Golf dinspre Marea Arabiei, navele trebuie să treacă printre coasta iraniană şi Larak, zonă supranumită "taxa de tranzit a Teheranului" de către publicaţia maritimă de referinţă Lloyd's List. Ruta de ieşire din Golf trece la sud de această insulă, evitând ruta obişnuită mai aproape de coasta Omanului.



Traversările recente par să fi folosit această rută alternativă prin apele teritoriale iraniene.

Statele Unite şi Iranul au convenit asupra unui armistiţiu în cursul nopţii de marţi spre miercuri care include redeschiderea strâmtorii Ormuz, vitală pentru comerţul mondial cu hidrocarburi, practic blocată de la începutul războiului pe 28 februarie şi sub controlul armatei iraniene.



Între 1 martie şi 7 aprilie, au fost înregistrate 307 tranzitări de nave care transportau materii prime, conform datelor Kpler, proprietarul site-ului MarineTraffic, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 95% faţă de perioada de pace.



În mod normal, aproximativ 20% din ţiţeiul şi gazele naturale lichefiate (GNL) din lume tranzitează acest punct strategic care leagă Golful de principalele rute maritime internaţionale.