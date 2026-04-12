Blocada anunțată de Trump în Ormuz taie o sursă vitală de venit pentru Teheran. Cui a permis Iranul să traverseze strâmtoarea până acum

Blocada anunțată de Donald Trump în Strâmtoarea Ormuz ar opri aproape 2 milioane de barili pe zi de petrol iranian care au tranzitat această rută, restrângând și mai mult oferta globală. În același timp însă SUA ar tăia o sursă vitală de venit pentru Republica Islamică. De la începutul războiului, regimul Teheran a permis unor privilegiați să traverseze strâmtoarea, relatează Bloomberg, care arată că Iranul a exportat aproximativ 1,7 milioane de barili de țiței și condensat pe zi luna trecută.

Duminică, tranzitul navelor a rămas la niveluri mult reduse, pe fondul controlului exercitat de Teheran asupra celui mai important punct de trecere energetic din lume, majoritatea armatorilor fiind reticenți să opereze într-o zonă care, până de curând, a fost teatru de război.

Existau unele semne de îmbunătățire a traficului în ultimele zile, nu în ultimul rând atunci când trei superpetroliere non-iraniene au tranzitat Strâmtoarea Ormuz. Deși a fost vorba doar de o singură zi, acest flux echivalează cu șase milioane de barili pe zi, un volum care ar fi redus semnificativ deficitul de aprovizionare prin această rută dacă ar fi fost menținut.

Pericolul blocadei anunțate de Donald Trump

Dacă o blocadă a exporturilor ar reuși, aceasta ar tăia una dintre principalele linii vitale economice ale Iranului și ar fi o schimbare remarcabilă față de luna trecută, când SUA au emis derogări de la sancțiuni pentru a permite unor cumpărători să achiziționeze petrol din Teheran.

„Președintele Trump încearcă să forțeze mâna Iranului reducându-i influența asupra strâmtorii”, a spus Jorge Leon, șeful analizei geopolitice la Rystad Energy. „Problema este că riscul de escaladare este acum foarte ridicat”, a avertizat el.

După începerea conflictului la sfârșitul lunii februarie, numărul navelor care traversează Ormuz în ambele sensuri a fost în majoritatea zilelor de o singură cifră. În vremuri normale, tranzitele zilnice însumau aproximativ 135.

Mai jos este un rezumat al modurilor în care navele au reușit să traverseze Ormuz de la începutul războiului:

Nave și încărcături sancționate

Spre deosebire de vecinii săi, Iranul a continuat în mare parte să transporte petrol prin Ormuz de la începutul războiului. Teheranul a exportat aproximativ 1,7 milioane de barili de țiței și condensat pe zi luna trecută, conform estimărilor preliminare de urmărire a petrolierelor realizate de Bloomberg, China fiind cel mai mare cumpărător.

În contrast, livrările altor producători din Orientul Mijlociu au scăzut brusc. În anumite momente săptămâna trecută, toate navele care au tranzitat Ormuz aveau legături cu Iranul, dar și alte nave sancționate au trecut prin strâmtoare.

Petrolierele țărilor care au negociat direct cu Iranul

Câteva țări au anunțat că au solicitat permisiunea Iranului pentru tranzit. Pakistanul a primit aprobarea pentru 20 de nave, mai mult decât numărul pe care îl avea efectiv în Golful Persic. India a reușit, de asemenea, să treacă prin Ormuz opt petroliere de gaz petrolier lichefiat. Unele petroliere destinate Thailandei au fost lăsate să iasă, iar țara a încercat să obțină permisiunea pentru mai multe.

Țări prietene cu Iranul

Irakul, pe care Iranul l-a descris drept o națiune „frățească”, a primit o excepție la începutul acestei luni. De atunci, unele rafinării au încercat să găsească nave pentru a prelua petrol din porturile țării, potrivit rapoartelor brokerilor maritimi, deși puține tranzacții au fost finalizate. Încă nu a existat o creștere majoră a navelor irakiene care traversează strâmtoarea, deși câteva vase care transportă petrolul țării au trecut.

Semnale oprite

Câteva nave grecești au continuat, de asemenea, să traverseze strâmtoarea, dar cu transponderele satelitare oprite. Compania Dynacom Tankers Management Ltd. a reușit să treacă prin Ormuz cu cel puțin cinci nave de la închiderea rutei, folosind această metodă. O combinație între oprirea transponderelor și bruiajul semnalelor face dificilă confirmarea exactă a numărului de nave care au folosit aceeași tehnică, conchide Bloomberg.