Trump continuă disputa cu Papa Leon: „Poate îi spune cineva că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi”

2 minute de citit Publicat la 12:30 15 Apr 2026 Modificat la 12:30 15 Apr 2026

Preşedintele american Donald Trump a continuat marţi seară disputa cu Papa Leon pe tema războiului din Iran şi a declarat că este „inacceptabil” ca Teheranul să deţină o bombă nucleară. Și vicepreședintele JD Vance i-a atras atenția Papei ”să fie atent atunci când vorbeşte despre subiecte de teologie”.

„Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că faptul ca Iranul să aibă o bombă nucleară este absolut inacceptabil”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump a început să-l atace pe papă duminică, numindu-l „groaznic în materie de politică externă”, şi şi-a repetat criticile în mai multe rânduri. El a declarat că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”, într-un interviu acordat publicaţiei italiene Corriere della Sera în cursul zilei de marţi.

Luni, Papa Leon a spus că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului.

JD Vance îl atacă din nou pe Papa Leon : ” Să fie atent atunci când vorbeşte despre subiecte de teologie”

Papa Leon al XIV-lea trebuie să ”fie atent” atunci când vorbeşte despre probleme de teologie, îl atacă din nou vicepreşedintele american J. D. Vance, în contextul unor tensiuni între administrația Trump şi Vatican.

Vice President JD Vance explicitly attacks Pope Leo for condemning the disastrous US war in Iran. Vance arrogantly attempts to lecture the Pope on theology, desperately trying to justify the Trump administration's horrific warmongering as a righteous crusade. Pure hubris. pic.twitter.com/ezwpm6oWZM — Furkan Gözükara (@FurkanGozukara) April 14, 2026

Unele dintre luările de poziţie ale Suveranului Pontif depăşesc cadrul religios, a apreciat, într-o vizită în statul american Georgia vicepreşedintele american.

”La fel cum este important ca vicepreşedintele Statelor Unite să fie atent atunci când vorbeşte despre subiecte de politici publice, cred că este foarte, foarte important ca Papa să fie atent atunci cînd vorbeşte despre subiecte de teologie”, a declarat la un eveniment organizat la Athens de către mişcarea conservatoare Turning Point USA J. D. Vance.

În pofida criticilor sale, vicepreşedintele american a ţinut să-şi nuanţeze declaraţiile şi să-şiexprime stima faţă de Suveranul Pontinf.

”Am mult respect faţă de Papă. Îl apreciez, îl admir. L-am putut cunoaşte un pic”, a declarat el.

La începutul acestei săptămâni, J. D. Vance şi Donald Trump l-au criticat puternic pe Papa Leon. Vance i-a cerut ”să se limiteze la probleme morale”.

Aceste atacuri au loc după ce primul Papă american a denunţat Războiul din Orientul Mijlociu la începutul unui turneu în Africa.