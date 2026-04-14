JD Vance îl critică pe Papa Leon, după atacurile lui Donald Trump: "Să stea departe de treburile americanilor"

Vance, care a atacat frecvent criticii într-un stil similar cu cel al lui Trump, a adoptat totuși un ton diplomatic când a vorbit despre papă. Sursa foto: Getty Images

Vicepreședintele JD Vance, cel mai înalt oficial catolic din guvernul SUA, a declarat într-un interviu acordat luni postului Fox News că papa ar trebui să se abțină de la implicarea în problemele americane.

Vance, convertit la catolicism și aflat în pragul publicării unei cărți despre apropierea sa de această credință, a minimalizat reacțiile critice venite din rândul creștinilor față de atacurile președintelui Donald Trump la adresa Papei Leon al XIV-lea. El a spus că „în unele cazuri ar fi mai bine ca Vaticanul să se limiteze la chestiuni de moralitate”. Trump s-a confruntat cu suveranul pontif pe teme precum războiul și imigrația, iar duminică l-a criticat, numindu-l „slab în fața criminalității”, potrivit nytimes.com.

„Să se limiteze la chestiuni legate de, știți, ceea ce se întâmplă în Biserica Catolică”, a spus Vance la emisiunea „Special Report with Bret Baier” de la Fox News, întrebat dacă este de acord cu atacurile lui Trump la adresa papei. „Și să-l lăsăm pe președintele Statelor Unite să stabilească politica publică americană.” El a adăugat: „Când există un conflict, există un conflict. Nu mă îngrijorează prea mult.”

El a continuat: „Cred că este ceva natural. Sunt sigur că se va mai întâmpla în viitor și nu este mare lucru că s-a întâmplat și în trecut.”

JD Vance s-a convertit la catolicism în 2019, la vârsta de 35 de ani, după instruire privată cu călugări dominicani din Cincinnati. Însă noua sa credință a venit și cu complicații, întrucât opiniile sale, în special privind imigrația, au atras critici puternice din partea liderilor de la Vatican și contravin priorităților stabilite de Leon, primul papă american.

Reprezentanți ai Bisericii Catolice au criticat administrația Trump

Lideri importanți ai Bisericii Catolice din SUA au criticat, de asemenea, deschis administrația Trump și s-au opus deportărilor în masă ale imigranților. Într-un caz notabil, un grup catolic a câștigat în instanță dreptul de a oferi împărtășanie migranților reținuți, după ce aceștia nu avuseseră acces timp de luni de zile.

Conflictul dintre Trump și Vatican a apărut la doar câteva zile după ce Vance și o echipă de diplomați americani nu au reușit să ajungă la un acord de pace cu Iranul, în contextul unui armistițiu fragil. Papa Leon este unul dintre cei mai puternici critici ai războiului SUA cu Iranul și a respins ferm sugestiile administrației Trump că acest conflict ar avea o justificare divină.

Într-o predică recentă, Leon a spus că misiunea creștină a fost adesea „denaturată de o dorință de dominație, complet străină de calea lui Isus Hristos”.

Vance, care a atacat frecvent criticii într-un stil similar cu cel al lui Trump, a adoptat totuși un ton diplomatic când a vorbit despre papă. „Cred că este un lucru bun, de fapt, că papa susține lucrurile la care ține”, a spus vicepreședintele, adăugând: „Vom avea și dezacorduri pe chestiuni de fond din când în când. Este un lucru perfect normal.”