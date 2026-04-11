„Ajunge cu demonstraţiile de forţă! Ajunge cu războiul!”. Mesajul Papei Leon către politicienii lumii

Papa Leon al XIV-lea a lansat, sâmbătă, cele mai virulente critici ale sale față de politicienii care întrețin războaie și a îndemnat lumea întreagă să îmbrăţişeze pacea şi să „creadă din nou în dragoste, în moderaţie şi politică onestă”, relatează Agerpres.



Într-una dintre cele mai virulente critici ale sale faţă de războaiele care cuprind planeta, în special în Orientul Mijlociu, suveranul pontif, care este american, a făcut apel la credinţă „pentru a înfrunta împreună acest moment dramatic al istoriei”.



„Ajunge cu idolatria de sine şi a banului! Ajunge cu demonstraţiile de forţă! Ajunge cu războiul! Adevărata forţă se manifestă în slujirea vieţii”, a spus Papa Leon al XIV-lea într-o alocuţiune la Veghea de rugăciune pentru pace în Orientul Mijlociu, în Bazilica Sfântul Petru din Roma.



Deşi rostite pe un ton măsurat, aceste afirmaţii ale Suveranului Pontif sunt unele dintre cele mai puternice critici ale sale până în prezent faţă de valul de conflicte care cuprinde planeta.



„Dragi fraţi şi surori, există cu siguranţă responsabilităţi imperative ce revin liderilor naţiunilor. Către ei noi ne adresăm: Opriţi-vă! Este timpul să faceţi pace! Aşezaţi-vă la masa dialogului şi a medierii, nu la masa unde se planifică reînarmarea şi unde se decid acţiuni criminale!", a mai îndemnat Papa Leon al XIV-lea.



La fel cum a făcut şi în alte alocuţiuni din trecut, el nu a numit un mod specific vreun politician sau vreo ţară anume.