Donald Trump, atac fără precedent la adresa Papei Leon: „Slab, groaznic. Nu cred că face o treabă prea bună. Nu sunt fanul lui”

Donald Trump și papa Leon. sursa foto: colaj Getty

Președintele Donald Trump a lansat duminică seară un atac neașteptat de dur împotriva Papei Leon al XIV-lea, declarând că nu crede că liderul american al Bisericii Catolice „face o treabă prea bună” și că „este o persoană foarte liberală”, îndemnându-l totodată să „nu mai facă pe plac Stângii Radicale”, scrie The Guardian.

În drum spre Washington, întorcându-se din Florida, Trump a folosit o postare lungă pe rețelele sociale pentru a-l critica aspru pe papă, continuând în același registru și în comentariile adresate reporterilor pe pistă.

„Nu sunt un fan al Papei Leon”, a spus el.

Declarațiile vin după ce Leo a sugerat în weekend că o „iluzie a atotputerniciei” alimentează războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Deși nu este neobișnuit ca papii și președinții americani să nu fie pe aceeași lungime de undă, e extrem de rar ca un papă să critice direct un lider american – și la fel de neobișnuită este și replica usturătoare a lui Trump.

„Papa Leon este SLAB în privința Criminalității și groaznic în Politica Externă”, a scris Trump, adăugând: „Nu vreau un papă care crede că e în regulă ca Iranul să aibă o armă nucleară”.

A repetat același lucru în fața reporterilor: „Nu ne place un papă care spune că e OK să ai o armă nucleară”.

Papa Leon a prezidat sâmbătă seară o slujbă de rugăciune în Bazilica Sfântul Petru – în aceeași zi în care SUA și Iranul au început negocieri directe în Pakistan, în cadrul unui armistițiu fragil.

Suveranul Pontif nu a menționat nici Statele Unite, nici pe Trump pe nume, însă tonul și mesajul său păreau adresate direct președintelui și oficialilor americani, care s-au lăudat cu superioritatea militară a SUA și au justificat războiul în termeni religioși.

Papa – care urmează să plece luni într-o vizită de 11 zile în Africa – a afirmat anterior că Dumnezeu „nu ascultă rugăciunile celor care poartă război, ci le respinge”. A citat și un pasaj din Isaia: „chiar dacă faceți multe rugăciuni, nu voi asculta – mâinile voastre sunt pline de sânge”.

Înainte de armistițiu, când Trump amenințase cu lovituri masive împotriva centralelor electrice iraniene și a altor infrastructuri, spunând că „o întreagă civilizație va muri în această noapte”, papa Leon a descris astfel de declarații drept „cu totul inacceptabile”.

Duminică seară însă, Trump a mers mult mai departe decât subiectul Iranului.

„Nu vreau un papă care crede că e groaznic că America a atacat Venezuela, o țară care trimitea cantități uriașe de droguri în Statele Unite”, a scris el — referindu-se la înlăturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro de către administrația sa, în ianuarie.

„Nu vreau un papă care îl critică pe Președintele Statelor Unite, pentru că eu fac exact ceea ce am fost ales – CU UN SCOR ZDROBITOR – să fac”, a adăugat Trump, invocând victoria sa din 2024.

A mai sugerat că Suveranul Pontif și-a obținut poziția „doar pentru că era american, și au crezut că acesta ar fi cel mai bun mod de a se înțelege cu Președintele Donald J. Trump”.

„Dacă nu aș fi fost la Casa Albă, Leon nu ar fi fost la Vatican”, a scris Trump, încheindu-și postarea cu un îndemn: „Leon să se pună în rând cu lumea ca Papă, să folosească Bunul Simț, să nu mai facă pe plac Stângii Radicale și să se concentreze pe a fi un Mare Papă, nu un Politician. Îl costă scump și, mai important, costă scump Biserica Catolică!”

În comentariile ulterioare adresate reporterilor, Trump a rămas la fel de critic: „Nu cred că face o treabă prea bună. Îi place crima, se pare” și „Este o persoană foarte liberală”.

La alegerile din 2024, Trump a obținut 55% din voturile catolicilor americani, conform AP VoteCast. Totodată, administrația sa are legături strânse cu lideri evanghelici conservatori și a invocat binecuvântarea divină pentru războiul împotriva Iranului.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, i-a îndemnat pe americani să se roage pentru victorie „în numele lui Iisus Hristos”, iar Trump, întrebat dacă crede că Dumnezeu aprobă războiul, a răspuns: „Da, pentru că Dumnezeu e bun – și Dumnezeu vrea ca oamenii să fie îngrijiți”.