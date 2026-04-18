Iranul își redeschide parțial spațiul aerian

Publicat la 10:44 18 Apr 2026

Panoramă a Teheranului. Autoritățile iraniene au anunțat deschiderea parțială a spațiului aerian. Foto: Getty Images

Iranul a anunțat sâmbătă redeschiderea parțială a spațiului său aerian, care a fost închis în ultimele șapte săptămâni din cauza războiului cu Statele Unite și Israel.

Teheranul a precizat că măsura va permite trecerea zborurilor internaționale prin partea de est a țării, informează EFE și AFP, citate de Agerpres.

"Spațiul aerian al țării și mai multe aeroporturi au fost redeschise începând de astăzi, ora 7:00, ora locală," a comunicat Autoritatea Aviației Civile Iraniene, potrivit agenției de știri Tasnim.

Agenția a indicat că operațiunile vor fi reluate treptat și că zborurilor internaționale li se permite să tranziteze spațiul aerian iranian pe rutele situate în estul țării.

Redeschiderea a fost decisă după o evaluare a condițiilor de securitate efectuată de comitetul de coordonare civil-militar.

Iranul și-a menținut închis spațiul aerian inclusiv în timpul armistițiului, care expiră miercuri

Autoritatea iraniană a menționat că reluarea completă a operațiunilor va depinde de pregătirea tehnică și operațională a sectoarelor civil și militar responsabile de gestionarea aeroporturilor.

Spațiul aerian iranian a fost închis după începerea campaniei de bombardamente israeliano-americane pe 28 februarie.

Loviturile au continuat timp de 39 de zile consecutive, înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu de două săptămâni pe 8 aprilie.

Acest armistițiu expiră miercurea viitoare.

Conform site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, cu puțin timp înainte de ora 07:00 GMT, sâmbătă, nicio aeronavă nu zbura încă deasupra Iranului.