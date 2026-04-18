Iranul își redeschide parțial spațiul aerian

Iranul a anunțat sâmbătă redeschiderea parțială a spațiului său aerian, care a fost închis în ultimele șapte săptămâni din cauza războiului cu Statele Unite și Israel.
Teheranul a precizat că măsura va permite trecerea zborurilor internaționale prin partea de est a țării, informează EFE și AFP, citate de Agerpres.
"Spațiul aerian al țării și mai multe aeroporturi au fost redeschise începând de astăzi, ora 7:00, ora locală," a comunicat Autoritatea Aviației Civile Iraniene, potrivit agenției de știri Tasnim.
Agenția a indicat că operațiunile vor fi reluate treptat și că zborurilor internaționale li se permite să tranziteze spațiul aerian iranian pe rutele situate în estul țării.
Redeschiderea a fost decisă după o evaluare a condițiilor de securitate efectuată de comitetul de coordonare civil-militar.
Iranul și-a menținut închis spațiul aerian inclusiv în timpul armistițiului, care expiră miercuri
Autoritatea iraniană a menționat că reluarea completă a operațiunilor va depinde de pregătirea tehnică și operațională a sectoarelor civil și militar responsabile de gestionarea aeroporturilor.
Spațiul aerian iranian a fost închis după începerea campaniei de bombardamente israeliano-americane pe 28 februarie.
Loviturile au continuat timp de 39 de zile consecutive, înainte de intrarea în vigoare a unui armistițiu de două săptămâni pe 8 aprilie.
Acest armistițiu expiră miercurea viitoare.
Conform site-ului de urmărire a aeronavelor FlightRadar24, cu puțin timp înainte de ora 07:00 GMT, sâmbătă, nicio aeronavă nu zbura încă deasupra Iranului.