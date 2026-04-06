Trump îl amenință cu închisoarea pe jurnalistul care a relatat primul că un ofițer SUA a dispărut în Iran după doborârea avionului F-15

Președintele Donald Trump a declarat luni că administrația sa caută "sursa" din spatele relatărilor inițiale conform cărora un ofițer al Forțelor Aeriene americane a dispărut în Iran în urma doborârii avionului său de vânătoare, săptămâna trecută.

Trump l-a amenințat, de asemenea, cu închisoarea pe jurnalistul care a scris articolul despre ofițerul avionului doborât, dacă nu-și dezvăluie sursa.

"Operațiunea de recuperare a devenit mult mai dificilă, deoarece o persoană a dat presei informații", a afirmat Trump în timpul unei conferințe în care a detaliat cele două operațiuni de salvare separate pentru cei doi aviatori de pe aeronava F-15 doborâtă în Iran.

"Căutăm persoana care a 'scurs' informații, iar cine a scris articolul va merge la închisoare dacă nu spune cine i-a dat informațiile", a promis el, invocând prevederile legale privind siguranța națională.

Președintele a insistat că dezvăluirile despre cel de-al doilea membru al echipajului dispărut în Iran au complicat eforturile armatei americane de a-l salva, explicând că informațiile devenite publice i-au alertat pe responsabilii regimului de la Teheran, iar aceștia au încercat să ajungă la aviator înaintea forțelor SUA.

Trump: Trebuie să-l găsim pe nebunul care a dat informații

"Vom merge la instituția de presă care a publicat articolul și le vom cere, din motive de securitate, să renunțe la confidențialitatea sursei sau vor merge la închisoare. Trebuie să-l găsim pe nebunul care a dat informații", a spus el.

Mai devreme, președintele a explicat că, de vineri, au avut loc două misiuni de recuperare a celor doi aviatori de pe aparatul de vânătoare F-15 doborât în Iran.

Pilotul aeronavei a fost salvat vineri, iar ofițerul cu armamentul a fost extras duminică.

Prima operațiune a implicat intervenția a peste 20 de aeronave ale SUA, iar cea de-a doua a implicat peste 150 de aparate, a spus Donald Trump.