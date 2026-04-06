Trump dezvăluie detalii spectaculoase din cea mai riscantă misiune în Iran: "Am semănat confuzie. Putem cuceri Iranul mâine noapte"

Donald Trump a spus, într-o conferință de presă la Casa Albă, cum au fost salvați cei doi piloți americani doborâți în Iran. Foto: captură video X / The White House

Președintele american Donald Trump a dat detalii, luni, la Casa Albă, despre operațiunile pentru salvarea a doi piloți americani doborâți deasupra Iranului.

"Cei doi membri ai echipajului s-au ejectat, au ajuns pe sol în viață. Am cerut armatei americane să facă ceea ce este necesar ca să-i aducă acasă pe bravii noștri soldați.

A fost o decizie riscantă, pentru că ar fi putut să moară 100 de persoane. Nu a fost ușor să iau o asemenea decizie, însă în armata Statelor Unite nu lăsăm pe nimeni în urmă. Niciun american.

Trump: Prima misiune de salvare a implicat 21 de aparate de zbor

Am trimis 21 de avioane în spațiul aerian inamic, care au zburat inclusiv la altitudine mică și care au fost atacate chiar cu arme de foc dintre cele mai simple.

În timpul zilei, timp de șapte ore, deși timpul era contra noastră, elicopterele și avioanele au fost atacate, dar au rezistat.

Echipa de căutare și salvare l-a găsit pe pilotul avionului F-15 și l-a extras din teritoriul inamic cu două elicoptere.

Al doilea membru al echipajului, un colonel, aterizase la o distanță mare de pilot, pentru că viteza (la ejectare) fusese foarte mare și chiar în două, trei secunde ajungi la kilometri depărtare de prima persoană care s-a catapultat.

A fost rănit grav și a ajuns să fie izolat într-o zonă în care a fost atacat de Gărzile Revoluționare iraniene, de milițiile și de autoritățile locale. Acestora le-au fost promise stimulente uriașe dacă îl capturează.

Trump: Pentru salvarea celui de-al doilea aviator, am mobilizat 150 de avioane

Totuși, ofițerul a făcut ceea ce fusese instruit să facă: a urcat în munți, ceea ce a fost foarte greu, la o altitudine mai mare, așa cum fusese instruit pentru a nu fi capturat. Ideea este să te îndepărtezi cât de mult de locul la care ai căzut, pentru că acolo merge dușmanul să te caute.

A fost rănit, dar a făcut ceva uimitor. A urcat pe stânci, deși sângera mult. Și-a tratat singur rănile și a contactat forțele americane pentru a-și face cunoscută poziția. A folosit un pager foarte sofisticat, pe care piloții îl poartă tot timpul atunci cand pleacă în asemenea misiuni. Membrii echipajului se asigură că au suficientă baterie și dispozitivul acesta i-a salvat viața.

Am mobilizat o operațiune masivă ca să-l găsim în zona aceea muntoasă.

A doua misiune de salvare a cuprins 150 de avioane, dintre care patru bombardiere, 64 de avioane de luptă, 48 de avioane de realimentare și altele de salvare pe care le-am trimis acolo. Am derulat tot felul de subterfugii, pentru ca (iranienii) să creadă că pilotul era în alt loc, având în vedere miile de oameni care îl căutau în această operațiune de mari dimensiuni.

L-au căutat în diverse zone, au fost împrăștiați cei care îl căutau în șapte locuri diferite, astfel încât să se stârnească confuzia, datorită prezenței a numeroase grupuri de soldați americani", a spus Donald Trump.

Trump: Avionul aruncat în aer în Iran a avut probleme la decolare

Potrivit acestuia, al doilea aviator militar american a fost extras de pe teritoriul iranian fără ca nimeni din partea SUA să fie rănit.

În ceea ce privește avionul pe care forțele Statelor Unite l-au distrus înainte de a părăsi teritoriul iranian, liderul de la Washington a explicat că acesta "a avut o problemă la decolare".

"A existat și un plan de rezervă. A venit o aeronavă ușoară, mai rapidă. Am aruncat în aer vechiul avion și l-am făcut bucățele. Aveam echipamente pe care am fi vrut să le salvăm, dar nu merita să mai petrecem patru ore ca să salvăm și aeronava", a detaliat președintele.

"Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare dintre aceste reușite și pentru talentul și chiar geniul, aș putea spune, de care au dat dovadă toți cei implicați.

Puteți să vă gândiți și la ceea ce am făcut cu (fostul președinte venezuelean Nicolas) Maduro. Am intrat într-un mare complex militar, cu mii și mii de soldați și, în doar câteva minute, l-am găsit în spatele unor uși blindate de oțel, pe care le-am spart, și am reușit să-l luăm prizonier.

Asta, datorită prezenței unor oameni foarte talentați, (prezenți) la momentul potrivit. Mișcăm cerul și pământul ca să-i aducem înapoi acasă, sănătoși, pe oamenii noștri. Vreau să le mulțumesc tuturor soldaților implicați în această operațiune istorică", a conchis el, după ce a spus, la începutul declarației de presă, că SUA pot cuceri Iranul "într-o singură noapte și ar putea fi această noapte sau mâine noapte".